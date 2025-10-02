응급상황 발생 가능성, 낮은 수가가 원인
김미애 “필수의료 기피에 의료체계 전반 붕괴할 수도”
[헤럴드경제=이태형 기자]응급상황에 대비해 큰 병원에서 출산하려는 현상이 심화하면서 산부인과 의원 중 연간 분만이 한 건도 없는 곳이 90%에 이르는 것으로 나타났다.
2일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 김미애 의원이 건강보험심사평가원에서 받은 자료에 따르면 올해 들어 8월까지 전국 산부인과 의원 중 연간 분만에 대한 건강보험 청구가 한 건도 없는 기관의 비율은 88.6%다. 이 비율은 2019년 83.1%에서 꾸준히 늘고 있다.
특히 광주·전남 지역에서는 전체 산부인과 의원에서 연간 분만이 0건이었다.
대구에서도 연간 분만이 0건인 의원의 비율은 지난해 98.7%에 달해 사실상 거의 모든 의원에서 아이를 받지 않았다.
반면 세종에서는 산부인과 의원 9곳 중 5곳(55.6%)에서 1년에 적어도 1건은 분만이 이뤄졌고, 강원에서도 34곳 중 14곳(41.2%)이 아이를 받아 지역별로 편차를 보였다.
응급상황 발생 가능성과 위험 대비 낮은 수가가 의료진의 분만 기피 원인으로 꼽힌다.
김미애 의원은 “필수의료 행위 기피가 굳어지면 중장기적으로 의료체계 전반이 붕괴할 수도 있다”고 말했다.
