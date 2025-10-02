정부 재정정보 공개 플랫폼 구축방안 발표 AI 학습기반 강화…수요자 맞춤형 정보 안내 연내 AI챗봇 시범운영 및 재정용어사전 개편

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 중앙·지방·교육 재정정보를 한곳에 모으고 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 서비스를 제공하는 통합 플랫폼 ‘모두의 재정’을 오는 2026년까지 구축한다.

기획재정부는 2일 열린 경제관계장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 ‘재정정보 공개 플랫폼 모두의 재정 구축방안’을 발표했다.

이번에 마련된 계획에 따라 그동안 중앙정부의 ‘열린재정’, 행정안전부의 ‘지방재정365’, 교육부의 ‘지방교육재정알리미’ 등으로 분산돼 있던 재정정보는 앞으로 하나의 플랫폼에서 확인할 수 있게 된다.

현재 중앙재정 273종, 지방재정 146종 중 39종, 교육재정 623종 중 185종의 정보가 공개되고 있는데, 이를 오픈 API 형태로 제공 중인 지방재정 100여종, 교육재정 400여종과 연계하는 방안도 추진한다. 아울러 ‘보조금24’, ‘중소벤처24’ 등 여타 재정 관련 공개 시스템과의 정보 연계도 강화해 통합적이고 체계적인 서비스를 제공한다.

정부는 사업 설명자료를 구체화하고, 예산·집행·결산별로 정보내용과 유형을 유사한 수준으로 묶어 공개한다는 방침이다. 기금 운용현황, 재정수지, 채무 등 재정별 특화 통계도 제공한다.

국민 참여 기회도 확대한다. 현재의 ‘국민참여예산’ 홈페이지를 ‘국민주권예산’으로 개편해 신규사업 제안뿐 아니라 지출 효율화 방안, 기타 자유제안 등 다양한 의견을 상시 수렴한다.

여기에 재정용어사전 확대, 온라인 재정박물관 신설, 마이크로러닝 방식의 이러닝 콘텐츠 제작 등을 통해 일반 국민의 재정 이해도를 높인다. 정부는 유튜브 등 SNS와 KTX·터미널 등 다중이용시설 홍보를 통해 플랫폼 인지도도 강화할 예정이다.

AI 기술도 활용한다. 대학·연구기관의 보고서를 포함해 방대한 재정데이터를 축적하고, AI 기반 맞춤형 질의응답 서비스를 제공한다. 단순 검색을 넘어 보고서 요약, 웹툰·영상·카드뉴스 등 자동 시각화 콘텐츠를 지원한다.

정부는 내달 관계부처 태스크포스(TF)를 구성해 협의를 진행하고 12월 AI 챗봇 시범 운영과 재정용어사전 개편, 이러닝 콘텐츠 제작 등을 추진한다. 내년 11월에는 ‘모두의 재정’을 공식 출범해 온라인 재정박물관과 AI 기반 서비스를 본격 운영할 예정이다. 안정적인 운영을 위한 서버 이중화 등 백업시스템 구축도 검토한다.

기재부는 “다양한 재정정보 공개 확대를 통해 투명성과 신뢰성을 높일 것”이라고 밝혔다.