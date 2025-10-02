올해 제 15회째 개최 진정성 있는 콘텐츠로 고객 소통 노력 인정 ‘OLED 기술 리더십’ 등 차별화 가치 제고

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 ‘제15회 2025 대한민국 SNS 대상’에서 IT 제조 부문 대상을 수상했다고 2일 밝혔다.

‘대한민국 SNS 대상’은 SNS 활용 현황을 종합적으로 평가해 고객과 활발히 소통하고 있는 우수 기업에 수여하는 국내 최고 권위의 공신력 있는 시상이다.

소셜미디어 영향력 지수(KOSBI, Korean Social Brand Index)를 기반으로 산학연 및 기업의 SNS 전문가와 홈페이지에서 실시한 사용자 투표 등을 종합 평가해 수여하는 상으로, 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원한다.

협회는 LG디스플레이가 ‘혁신적인 기술력’과 ‘그 기술을 만드는 사람’에 대한 콘텐츠를 앞세워 각종 SNS 채널을 통해 글로벌 고객 및 이해관계자들과 활발하고 진정성 있게 소통해 온 노력을 높이 평가했다고 밝혔다.

LG디스플레이는 뉴스룸을 중심으로 유튜브, 링크드인 등 멀티 플랫폼을 활용해 전략적이고 입체적인 소통을 펼쳐왔다.

특히 ‘기술’과 ‘사람’이라는 두 가지 핵심 가치에 집중해 콘텐츠를 기획했다. 고객 관점에서 OLED 등 기술을 보다 쉽게 이해하도록 ‘스토리텔링 방식’을 활용해 차별화된 콘텐츠를 지속 선보이며 브랜드 신뢰도와 호감도를 높이는데 주력했다.

기술 부문에서는 ‘D-Tech’, ‘D-Talks’ 시리즈를 통해 디스플레이 기술을 일상 사례와 스토리텔링 방식으로 풀어내 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 사람 부문에서는 ‘D마스터스’, ‘체크인 LGD’ 시리즈를 통해 연구원과 엔지니어 등 현장의 목소리를 생생하게 담으며 창의적이고 협력적인 조직문화를 소개했다.

또한 CES, SID 등 글로벌 전시 현장을 실시간으로 전달하고 최신 기술 동향, 해외 파트너 협업 사례 등을 시의성 있게 공유하면서 OLED 중심의 디스플레이 기술 리더십을 전 세계 고객에게 각인시켰다.

LG디스플레이 관계자는 “이번 수상은 고객 및 이해관계자들과의 진정성 있는 소통으로 유대감을 쌓아온 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 ‘기술과 사람’이라는 핵심 가치를 중심으로 한 다양한 콘텐츠를 통해 고객과 소통 접점을 넓히고, 혁신 기술에 대한 공감대를 형성하며 차별적 고객가치를 제고해 나갈 것”이라고 말했다.