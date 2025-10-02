추석 앞두고 12개사에 53억원 지급 완료

[헤럴드경제=한영대 기자] 태광산업은 추석 명절을 앞두고 협력사들의 자금 유동성을 지원하기 위해 납품대금을 전액 현금으로 조기 지급했다고 2일 밝혔다.

태광산업이 이번에 조기 지급한 규모는 12개사, 53억원이다. 12일까지 지급일이 도래하는 납품대금에 대해 사전 지급을 완료했다.

이번 조치는 추석을 앞두고 자금 수요가 많은 협력사들의 유동성을 지원하기 위해 이뤄졌다. 태광산업은 2020년 추석을 시작으로 명절마다 협력사 물품 대금을 조기 지급해왔다. 어음을 발행하지 않고 전액 현금으로 지급하고 있으며, 이번 추석까지 조기 지급한 금액은 1043억원에 달한다.

태광산업은 이와 별도로 2020년부터 신한은행과 상생대출 협약을 통해 태광산업 정기예금 이자를 재원으로 중소 협력사 대출 금리도 지원하고 있다. 이를 통해 올해 7월 말까지 76개 협력사가 대출 금리 인하 혜택을 받았다.

태광산업은 2021년 서울·경기·울산·부산 소재 회사 건물에 입점한 지역 소상공인과 중소기업들에게 임대료를 감면해 주는 착한 임대료 운동에도 동참하고 있다. 월 200만원 한도로 임대료의 30%를 감면해 주는 제도다.

태광산업 관계자는 “석유·화학 업황의 구조적 불황이 장기화하면서 협력사들도 여러가지 어려운 시기를 맞고 있다”며 “협력사들이 어려움을 극복해 나갈 수 있도록 상생 차원에서 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.