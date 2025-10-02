8평·16평형 추가로 6종 라인업 완성 5도2촌·워케이션 수요 겨냥

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 모듈러 주택 ‘LG 스마트코티지(LG Smart Cottage)’ 신모델을 선보이며 세컨드 하우스 시장 공략에 속도를 내고 있다. ‘5도2촌’(주5일 도시 생활, 주2일 시골 생활), 워케이션(Workation) 등 새로운 라이프스타일을 추구하는 고객의 선택 폭을 넓혀주기 위해서다.

2일 LG전자는 8평(27㎡) 개방형 단층 모델(MONO Core 27), 16평(54㎡) 분리형 단층 모델(MONO Core 54) 등 모듈러 주택 2종을 출시했다고 밝혔다.

기존 단층·2층형 모델을 포함해 8평·14평·16평형까지 총 6종 라인업을 갖췄다. 내달 18일까지 서울 종로구 ‘열린송현 녹지광장’에서 신제품을 직접 체험할 수 있으며 구매 상담도 진행한다.

신제품의 가장 큰 특징은 가격 경쟁력이다. 8평형 모델 가격은 약 1억 원으로, 기존 26㎡ 모델(약 2억 원) 대비 절반 수준이다.

이를 위해 주택 설계를 새로 했다. 기존 채광을 위해 층고를 높인 형태의 지붕을 평평하게 변경하는 한편, 주택을 구성하는 기본 모듈을 통일해 마치 블록처럼 이어 붙일 수 있도록 했다.

8평형은 모듈 3개, 16평형은 모듈 6개를 조립해 구성하며, 추후 2층형 등 다양한 확장도 가능하다.

내부는 필수 생활가전에 집중했다. 에어컨, 냉장고, 세탁기, 인덕션 등 LG AI가전 4종과 보일러, 스마트 스위치·도어락 등 IoT 기기 4종이 기본 탑재된다. 모든 기기는 LG 씽큐(ThinQ) 앱을 통해 원격 제어가 가능하다.

건축 방식도 차별화했다. 주택 자재의 70% 이상을 공장에서 미리 제작해 현장에 설치하는 프리패브(Pre-fab) 방식을 적용, 기존 철근콘크리트 대비 공사 기간을 절반 이상 줄였다. LG 스마트코티지는 지난해 전북 김제에서 에너지 자립률 120% 이상을 달성하며, 국내 프리패브 건축물 최초로 한국에너지공단의 제로에너지건축물 최고 등급 ‘ZEB 플러스(Plus)’ 인증도 획득했다.

LG전자는 지난해 기업 연수원, 캠핑장 등 B2B 공급을 시작으로 올해 6월부터는 일반 소비자를 대상으로 한 오픈하우스 투어를 확대했다.

한국철강협회에 따르면 국내 모듈러 건축 시장은 2030년 최대 4조 4000억 원 규모로 성장할 것으로 전망된다. 시장조사업체 마켓앤마켓은 글로벌 모듈러 건축 시장이 2024년부터 5년간 연평균 6.2% 성장해 2029년 1408억달러(한화 약 194조원)에 달할 것으로 예측된다.

이향은 LG전자 HS CX담당은 “고객 라이프스타일에 맞춰 다양한 라인업을 갖춘 LG 스마트코티지로 더 많은 고객에게 내 집처럼 편안하게 휴식하며 삶을 즐기는 세컨드 하우스 문화를 확산시킬 것”이라고 말했다.