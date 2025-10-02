한국관광공사·문화체육관광부와 협업…숙박·해양 액티비티 풍성

[헤럴드경제=신현주 기자] G마켓이 추석 연휴를 앞두고 다양한 국내 여행 프로모션을 선보인다고 2일 밝혔다. 황금연휴 기간 ‘가을여행’ 콘셉트로 국내여행을 즐길 수 있도록 3개의 행사를 마련했다.

먼저 이달 31일까지 ‘여행하는 가을, 가을여행 특별전’을 진행한다. 한국관광공사와 함께 G마켓 단독으로 선보이는 기획전이다. ‘내장산 가을 기차여행’, ‘강원·경기 자연 힐링 체험 여행’ 등 숙박 패키지, 당일 여행, 투어패스까지 지역별 인기 상품을 판매한다.

문화체육관광부, 한국관광공사와 함께하는 ‘해양관광 상품 할인전’도 있다. ‘현지인이 추천하는 로컬 국내여행’을 주제로 낭만 섬 여행, 해양관광시설, 액티비티 등 다양한 해양 콘텐츠를 제안한다.

강원관광재단과 손잡고 ‘강원 관광두레’ 기획전도 마련했다. G마켓에서만 제공하는 혜택으로 최대 5만원 할인 쿠폰을 지급한다. 지역 주민이 직접 기획하고 운영하는 특색 있는 여행 콘텐츠를 소개한다.

G마켓 관계자는 “가을은 국내여행 수요가 집중되는 시기인 만큼, 다양한 테마와 지역 기반의 여행 기획전을 통해 소비자에게 차별화된 혜택을 제공할 계획”며 “여행을 통해 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 전했다.