연휴 초반, 남부지방·제주 중심 강한 비 추석 당일 동쪽에선 보름달 구름에 가려

[헤럴드경제=안효정 기자] 이번 추석 연휴에는 전국 대체로 흐린 날씨를 보이겠다. 연휴 초반엔 남부지방과 제주를 중심으로, 중반엔 수도권과 강원지역에 비가 내릴 것으로 보인다. 추석 당일엔 우리나라 동쪽지역의 경우 두터운 형태의 구름대가 형성돼 보름달을 보기 어려울 전망이다.

2일 기상청에 따르면 서해상에서 만들어진 저기압의 영향으로 추석 연휴 초반에는 남부지방과 제주에 강한 바람을 동반한 비가 내릴 것으로 예상된다.

구체적으로는 귀성이 시작되는 2일 늦은 밤부터 전남과 제주에 비가 내리기 시작해 연휴 첫날인 3일에 충청·호남·경남·제주까지 강수 지역이 확대될 전망이다. 3일 오후부터는 비가 잦아들겠으나 강원 영동과 경북에 가끔 비가 올 수 있으며 강원 영서남부도 저녁 한때엔 비가 내릴 수 있다.

특히 제주와 남해안을 중심으로는 많은 비와 강한 바람을 동반한 위험기상이 나타날 수 있다. 공상민 기상청 예보분석관은 이날 정례 예보브리핑에서 “연휴 초반 제주 산지에는 100㎜가 넘는 비가 예보됐고 특보 가능성도 있다”며 “해상 교통을 이용하는 귀성객들은 운항 스케줄을 꼭 확인해달라”고 당부했다.

2∼3일 예상 강수량은 ▷제주 30∼80㎜(제주산지 최대 100㎜ 이상) ▷광주·전남·경남남해안 20∼60㎜(전남남해안 최대 80㎜ 이상) ▷전북 10∼40㎜ ▷부산·울산·경남내륙 5∼40㎜ ▷대구·경북 5∼30㎜ ▷충청 5∼20㎜ ▷강원영동 5∼10㎜ ▷강원영서남부 5㎜ 미만 등이다.

5일 오후부터 추석 당일인 6일 오전까지는 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향에 따라 수도권과 강원도를 중심으로 비가 내릴 전망이다. 강원 영동의 경우엔 동풍이 이어지며 6일 오후까지 비가 이어질 수 있다.

추석 당일 밤 강원 영동과 경북 동부 등 동쪽지방은 동풍에 따른 낮은 구름과 서쪽에서 들어오는 높은 구름이 겹쳐 보름달 관측이 어려울 것으로 예상된다. 반면 서쪽과 남쪽지방은 고기압 가장자리를 타고 높은 고도로 구름이 들어오면서 구름 사이로라도 보름달을 볼 수 있게 된다.

연휴 후반인 7일 이후부터는 남부지방이 고기압 가장자리에 들며 구름 많은 날씨를 보일 전망이다. 중부지방은 북한 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 흐린 날씨가 예상된다.

다만 변수는 있다. 열대저압부 발생 여부에 따라 연휴 후반 날씨는 충분히 달라질 수 있다. 대표적인 열대저기압으로는 태풍이 있다. 국내에선 중심 최대풍속이 초속 17ｍ 이상인 열대저기압을 태풍으로 분류한다. 공 예보관은 “8일을 전후로 우리나라 남쪽 고기압이 둘로 갈라지고 열대해상 수온은 아직까지 높은 편이라 열대저기압이 발달할 가능성은 있다”고 설명했다.

연휴 기온은 아침의 경우 평년기온보다 5도 정도 높을 것으로 보인다. 낮엔 중부지방은 평년기온보다 약간 높고 남부지방은 평년기온을 3도 안팎으로 웃돌 것으로 예상된다.