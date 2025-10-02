1호차 주인 임윤건 사장, 4대 만트럭 운용 유로6E 엔진 탑재, 540마력 7% 연비 향상

[헤럴드경제=김성우 기자] 독일 프리미엄 상용차 브랜드 만트럭버스 그룹(MAN Truck & Bus SE)의 한국법인 만트럭버스코리아(이하 ‘만트럭’)가 연비 효율을 크게 향상시킨 ‘뉴 MAN TGX 540마력 트랙터’ 1호를 고객에게 인도했다고 2일 밝혔다.

만트럭은 지난 29일 경기도 평택에 위치한 만트럭버스코리아 PDI센터에서 뉴 MAN TGX 540마력 트랙터 1호차 인도식을 진행했다.

1호차를 인도 받은 주인공은 환적화물 운송업에 종사하는 ES물류의 임윤건 사장으로, 현재까지 총 4대의 MAN 트랙터를 직접 운용해왔다. 특히 5톤에서 30톤에 이르는 무거운 짐을 쉼 없이 운송해야 하는 극한 조건 속에서도 MAN 트랙터가 보여준 놀라운 내구성에 만족해 이번 뉴 MAN TGX 540마력 트랙터 재구매로 이어졌다.

그는 “30년간 화물운송업에 종사하며 직접 경험한 만트럭의 가장 큰 특징은 강력한 내구성으로 좁은 항구에서 잦은 브레이크와 크레인에서 내려오는 컨테이너 충격에도 잔고장 없이 튼튼하다”며, “업그레이드된 성능의 뉴 MAN TGX 540마력 트랙터의 1호차 주인공이 돼 기쁘고, 향상된 연비 효율을 체감하고 싶다”고 말했다.

뉴 MAN TGX 540마력 트랙터는 신형 MAN D26 유로6E 엔진을 탑재해 이전 모델보다 30마력 높은 출력과 2,650Nm의 강력한 토크를 발휘한다. 유로 6C 엔진 대비 약 7% 향상된 연비 효율까지 갖춰 장거리 운행 시 경제성과 성능을 동시에 충족한다. 또한 GPS 기반 예측 주행 시스템 ‘MAN 이피션트크루즈3(MAN EfficientCruise3)’가 기본 탑재됐고 ‘지능형 예측 주행 솔루션’이 새롭게 적용돼 불필요한 변속을 줄이고 최적의 기어를 유지해 장거리 화물 운송 환경에서 강점을 발휘한다.

이번 모델은 GX캡과 GM캡 두 가지로 출시돼 고객에게 다양한 선택지를 제공하며, 전축 에어서스펜션과 전자식 사이드미러 시스템 ‘MAN 옵티뷰’도 옵션으로 선택 가능해 다양한 화물 운송 환경에 대응할 수 있다.

피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장은 “뉴 MAN TGX 540마력 트랙터의 첫 고객 인도를 시작으로 국내 고객들에게 보다 향상된 성능과 경제성을 갖춘 모델을 선보이게 돼 기쁘다”며, “만트럭은 앞으로도 고객의 비즈니스 환경에 최적화된 프리미엄 제품을 지속적으로 제공해 시장 내 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.