서비스 만족도 유럽 브랜드 1위 달성 기념 ‘서비스 바이 볼보 시즈널 캠페인’ 진행 10월 13~24일 39개 서비스센터서 시행

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 컨슈머인사이트의 ‘2025 자동차 기획조사’에서 서비스 만족도(CSI) 부문 6년 연속 유럽 브랜드 1위 달성을 기념하기 위해 가을철 안전 운행을 위하여 사전에 차량을 점검할 수 있는 ‘서비스 바이 볼보 시즈널 캠페인’을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 오는 10월 13일부터 24일까지 전국 39개 볼보자동차 공식 서비스센터에 차량을 입고하고 수리를 진행한 모든 고객에게 ▷타이어, 구동 및 제동 장치, 배터리, 냉각 장치 등 장거리 주행 대비 주요 항목 무상 점검 ▷미쉐린, 피렐리, 콘티넨탈, 굿이어 타이어 20% 할인(보험 수리 제외) 혜택이 제공된다. 여기에 사고차 수리 고객에게는 ‘픽 바이 볼보’ 차량용 디퓨저를 선물로 증정한다.

아울러 캠페인 기간 중 타이어를 교체한 고객은 ‘볼보자동차 타이어 케어 프로그램’에 가입할 수 있다. 해당 프로그램은 도로 위험 요소로 인해 수리가 불가능한 경우 동일 사양의 타이어 교체를 지원하는 서비스로, 가입 후 12개월 또는 1만2000㎞ 이내 보상 한도액 80만원까지 지원된다.

이번 서비스 캠페인과 관련된 볼보자동차 전국 서비스센터 위치 확인 및 정비 예약은 ‘헤이 볼보’ 앱 및 볼보자동차 공식 홈페이지, ‘서비스 바이 볼보’ 카카오톡 채널 등을 통해 확인 가능하다.

송경란 볼보자동차코리아 고객 서비스 총괄 전무는 “가을철 가족들과의 나들이와 장거리 이동이 많아지는 만큼 차량을 사전 점검해 모든 고객이 안전한 운행을 하길 바라는 마음에서 이번 캠페인을 준비했다”며 “2025년 컨슈머인사이트 서비스 만족도 부문 6년 연속 유럽 브랜드 1위를 달성한 만큼 앞으로도 차별화된 서비스를 제공하고 고객 만족도 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 볼보자동차는 앞서 발표된 컨슈머인사이트 ‘2025 자동차 기획조사’ 서비스 만족도(CSI) 부문에서 산업 평균(807점) 대비 46점 높은 853점을 기록하며 6년 연속 유럽 브랜드 1위의 대기록을 달성했다.