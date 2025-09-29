통상 및 에너지 등 산업 전문성 업그레이드

[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인(유한) 화우(대표변호사 이명수)가 박진규 전 산업통상자원부 차관을 고문으로 영입했다고 29일 밝혔다. 이재명 정부 출범 이후 진행되는 산업정책 패러다임 전환에 맞춰 화우의 에너지와 통상 분야 전문성 강화가 기대된다.

박 고문은 산업통상자원부에서 31년간 공직생활을 했다. 산업정책, 에너지정책, 무역정책, 국제통상, 대외투자 분야에서 폭넓은 경험을 쌓았다. 2020년 11월부터 2022년 5월까지 산자부 차관으로 재직하며 정부의 주요 산업 정책을 주도하여 추진했다.

박 고문은 산업정책 입안과 추진 경험을 바탕으로 화우의 자문그룹, GRC센터, 통상산업팀, 에너지PG, 영업비밀PG 소속 전문가들과의 긴밀한 협업을 통해 기업 고객에게 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공할 계획이다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 당시 ‘한국판 뉴딜’, ‘탄소중립 전략’ 등을 발표했다. 반도체, 2차전지, 바이오 등 핵심 산업의 활성화와 글로벌 공급망 안전망 구축 과정에도 중추적 역할을 담당했다.

산업부 내 요직도 두루 거쳤다. 에너지 분야에서는 전기위원회 총괄정책과장을 맡았다. 무역정책 분야에서는 무역정책국장, 무역위원회 무역조사실장, 통상정책국장을 역임했다. 또 산업부 업무를 총괄하는 기획조정실장, 청와대 대통령비서실 통상비서관 및 신남방∙신북방비서관도 맡았다. 이밖에 대외투자분야, 산업안보 분야 등에서 핵심 직책을 맡아 정책 기획을 주도했다.

공직 퇴임 후에는 고려대학교 기업산학연협력센터 특임교수를 맡아 정부 정책과 현장을 잇는 가교 역할을 했다. 대기업의 사외이사로 활동하며 산업계와 기업 경영 현장 경험도 이어가고 있다.

박 고문의 합류로 화우는 정부 정책 기조를 신속히 파악하고, 이를 기반으로 에너지 분야에 인바운드 투자 예정인 글로벌 기업을 비롯해 전통 에너지 산업(전력·수력·원자력)과 재생에너지, 대기업의 글로벌 공급망 재편, 해외 진출 등에 맞춤형 자문을 제공하는 원팀 체계를 본격적으로 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이명수 대표변호사는 “산업과 통상을 두루 경험한 박진규 고문의 합류는 이재명 정부의 산업정책 변화 속에서 기업 고객들이 직면한 위기를 기회로 전환하는 실질적 해법을 제공할 것”이라며 “앞으로도 화우는 글로벌 통상환경 변화와 산업 전환기를 맞은 기업들에게 차별화된 자문 서비스를 제공하겠다”고 말했다.