산업부 “작년 가스사고 역대 최저…가스안전관리 체계 마련”

[헤럴드경제=배문숙 기자] 산업통상자원부는 29일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 제32회 대한민국 가스 안전 대상 시상식을 개최했다고 밝혔다.

대한민국 가스 안전 대상 시상식은 가스 안전과 가스 산업 발전에 기여한 업계 관계자들을 격려하고 가스 안전 문화 확산을 위해 개최되는 행사다.

이날 행사에서 은탑산업훈장 등 정부포상 13점, 산업부 장관 표창 25점이 개인과 단체에 수여됐다.

이흥복 통영에코파워 대표이사가 가스 안전 체계 구축을 위한 지하 매설 배관 탐지기 설치 등 공로를 인정받아 은탑산업훈장을 받았다.

산업포장은 고압 설비 가스 안전 중심 기술 개발에 기여한 권찬용 성산기업 대표와 도시가스 분야에서 스마트 배관망 관리 시스템을 개발한 김원중 삼천리 전무이사에게 돌아갔다.

올해 시상식 포상규모는 ▷산업훈장(1점) ▷산업포장(2점) ▷대통령표창(5점) ▷국무총리표창(5점) ▷장관표창(25점) 등으로 진행됐다.

박덕열 산업부 수소경제정책관은 “작년 가스 사고가 역대 최저 수준을 기록했다”며 “국민이 가스를 안심해 사용할 수 있도록 맞춤형 가스 안전 관리 체계를 마련해 나가겠다”고 말했다.