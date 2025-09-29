농축산물 수급상황·판매동향 점검

농협중앙회가 추석 성수품 물가 안정을 위해 현장 점검과 할인 지원에 총력을 기울이고 있다.

농협중앙회는 강호동 회장이 추석 명절을 앞두고 지난 26일 농협하나로마트 고양점을 방문해 성수품 수급상황과 판매동향을 점검했다고 29일 밝혔다.

강 회장은 이 자리에서 “주요 성수품의 원활한 공급을 통해 농축산물 물가 안정에 전력을 다하겠다”면서 “국민들께서도 농업인이 정성껏 생산한 우리 농축산물로 소중한 분들과 따뜻한 정을 나누시길 바란다”고 말했다.

농협은 소비자 장바구니 물가 부담 완화를 위해 전국 농협하나로마트에서 다음 달 5일까지 할인행사를 진행한다.

이번 행사에서는 명절 수요가 많은 사과, 배, 한우 등 주요 농축산물을 행사카드 결제 시 최대 35% 할인된 가격에 판매한다. 또 부침가루, 식용유 ,부탄가스 등 인기 가공식품, 생활용품에 대해 최대 62% 할인 혜택을 제공한다.

농협은 다음달 2일까지 ‘농축산물 수급대책 상황실’을 운영, 추석 명절 주요 농·축산물 수급상황과 가격동향을 실시간 모니터링하고, 현장 위기관리 및 종합 컨트롤타워 시스템을 가동한다. 배문숙 기자