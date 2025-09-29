[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 음주 측정을 거부하고 달아났다가 경찰에 붙잡힌 유명 먹방 유튜버 A씨가 과거에도 음주운전 전과가 있었다는 의혹이 제기됐다.

29일 CBS노컷뉴스는 165만명의 구독자를 보유한 유튜버 A씨가 도로교통법상 음주운전 혐의로 이미 두차례 처벌받은 전력이 있는 것으로 확인됐다고 보도했다.

보도에 따르면, 그는 지난 2020년 6월26일 음주운전 혐의로 대구지법에서 벌금 200만원 약식명령을 받았고, 이후 2022년 8월25일 서울서부지법 제2형사부(당시 부장판사 지상목)가 그에게 같은 혐의로 벌금 1000만원을 선고했다.

당시 재판부는 “피고인은 2020년경 음주운전으로 벌금형의 약식명령을 발령받은 전력이 있음에도 얼마 지나지 않아 또다시 음주운전을 했다”며 “음주운전 범죄는 엄히 처벌할 필요성이 있다”고 강조했다.

앞서 A씨는 지난 21일 오전 3시40분께 서울 강남구 일대에서 차량을 운전하던 중 음주 의심 신고를 받고 출동한 경찰의 음주 측정 요구를 여러차례 거부한 혐의로 현행범으로 체포돼 조사를 받았다.

경찰의 정차 지시를 무시한 그는 송파구 도로변에 차량을 세우고 달아났지만, 곧바로 현장에서 붙잡혔다. 하지만 경찰의 음주 측정 요구에 수차례 불응한 것으로 조사됐다.

A씨 사건이 알려진 후, 일각에서는 유튜버 상해기가 아니냐는 추측이 나왔지만, 경찰은 이에 대한 확인이 어렵다는 입장이다.

상해기의 유튜브 채널과 SNS에도 ‘음주 유튜버가 맞냐’는 문의와 비난 댓글이 이어지고 있지만 SNS는 삭제됐고, 유튜브 채널을 통해서도 명확한 입장 발표는 나오지 않고 있다.

한편, 상해기는 2018년 아프리카TV BJ로 시작해 2019년 유튜브로 활동 영역을 넓혔다. 감자튀김 브랜드를 론칭해 전국 약 30개 체인점을 내는 등 사업가로도 주목받았다. 단, 2020년엔 유튜브 뒷광고 논란에 휘말려 사과문을 내기도 했다.