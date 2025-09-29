‘울산하이드로젠파워 2호’ 준공식 개최

[헤럴드경제=고은결 기자] 롯데SK에너루트가 100% 출자한 ‘울산에너루트 2호’는 29일 친환경 수소연료전지 발전소 ‘울산하이드로젠파워 2호’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.

울산광역시 남구 울산미포 국가산단지에서 진행된 이날 행사에는 김두겸 울산시장, SK가스 윤병석 사장, 롯데SK에너루트 길호문, 김용학 공동대표, 롯데케미칼 곽기섭 본부장, SK가스 김용범 본부장, 에어리퀴드코리아 김소미 부사장, 두산퓨얼셀 윤재동 대표이사 등이 참석했다.

울산하이드로젠파워2호는 발전 과정에서 탄소를 배출하지 않는 인산형연료전지(PAFC)기반의 수소전용 발전소다. 향후 청정수소 본격 도입 시 별도의 설비 변경 없이 연료 전환이 가능하다. 연료전지 폐열을 재활용해 온실가스 감축에도 기여하는 등 친환경성과 효율성을 갖춘 발전 인프라로, 수소경제 실현과 생태계 확산에 핵심 역할을 수행할 전망이다.

롯데SK에너루트는 20메가와트(㎿) 규모인 ‘울산하이드로젠파워 2호’를 시작으로 내년 말까지 총 80㎿ 규모의 수소연료전지 발전소를 순차적으로 준공할 예정이다. 이를 통해 연간 약 61만㎿h 규모의 탄소 배출 없는 친환경 전력을 생산할 계획이며, 이는 울산시 약 16만가구(4인 기준)가 사용할 수 있는 수준이다.

회사 측은 이번 사업이 SK가스 자회사와 롯데화학군의 부생수소를 공급받아 향후 20년간 안정적으로 운영되며 울산시 세수 증가와 지역 내 직간접적 고용창출 효과를 유발할 것으로 보고 있다. 롯데SK에너루트는 지난 9일 ‘울산하이드로젠파워 2호’를 포함한 후속 사업 건설을 위해 총 2720억원 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF)을 체결하며 사업 추진에 필요한 자금 조달을 완료했다.

김용학 롯데SK에너루트 공동대표는 “이번 수소연료전지 발전 프로젝트를 시작으로 정부가 추진하는 친환경 에너지 전환을 위해 앞으로도 관련 사업을 꾸준히 확대해 나갈 것이며 지역민들과 함께 동반 성장하도록 노력하겠다”고 말했다.

길호문 롯데SK에너루트 공동대표는 “울산하이드로젠파워 2호 준공은 대한민국 수소경제의 핵심 거점인 울산과 롯데SK에너루트가 탄소중립 실현을 향해 내딛은 뜻깊은 발걸음”이라며 “앞으로도 청정수소 사업을 지속 확대해 국내 에너지 전환을 앞당기고, 넷제로 달성에 최선을 다하겠다”고 전했다.