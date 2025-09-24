26-27일, 시민에게 휴식과 치유의 시간 제공 남진·하림·조째즈·임창정·박진희 등 공연·출연 식물 체험 및 마음 상담, 윤형빈 치유 개그콘서트

2025 서울식물원 정원치유 음악회가 오는 9월 26일과 27일 양일간 서울식물원 열린숲 일대에서 개최된다.

이번 행사는 자연과 음악을 통해 시민에게 휴식과 치유의 시간을 제공하기 위해 마련되며, 정원과 음악을 결합한 문화행사로 서울식물원의 정원문화 브랜드를 강화하기 위한 목적을 갖고 있다.

자연과 예술이 어우러진 특설무대에서 열리는 음악회를 비롯해 자연과 정원치유를 테마로 한 각종 체험프로그램, 식물과 관련한 공예품이 가득한 플리마켓, 자연속에서 가을을 느낄 수 있도록 구성된 리프레시존, 호수원을 배경으로 한 포토존 등 서울시민을 위한 다양한 프로그램들이 준비된다.

특설무대에서 진행되는 치유음악회, 첫날(26일 오후 5시 40분~9시) 공연에는 세대를 아우르는 유명 가수들이 위로의 목소리를 건넨다. 초대가수 남진, 하림, 조째즈, 임창정이 노래하며, 사전 공연으로 2025 한강대학가요제 우승팀 ‘투웰브’, 소프라노 이문경, 조수임트리오·유하라가 무대에 오른다.

둘째날(27일 오전 11시~오후 5시)에는 어린이들로 구성된 춤담무용단과 소울프렌즈가 공연의 막을 연다. 기타리스트 2km, 서용규 재즈밴드, 구석구석라이브에 이어 마지막 무대에는 윤형빈 극단과 함께하는 치유 개그콘서트가 관객을 찾아간다.

이틀간 이어지는 체험프로그램으로는 국립세종수목원의 자생식물 체험을 비롯, 서울시한의사회가 마련한 마음건강 상담 및 한방약초 체험, 한국건강관리협회의 스트레스 측정, 크리아트 미술치유, 더하은 필라테스 체험이 준비될 예정이다.