9월 24일 오전 9시부터 유럽·동남아 노선 마일리지 전용기 예약 오픈 A380·A330 중대형기 투입

[헤럴드경제=서재근 기자] 아시아나항공이 국제선 마일리지 전용기를 유럽과 동남아 노선까지 확대 운영한다고 24일 밝혔다.

대상 노선은 독일의 프랑크프루트와 태국의 푸껫으로 이날 오전 9시부터 예약이 오픈되며, 잔여 좌석 전체를 마일리지로 구매 가능하다.

마일리지 전용 항공편은 ▷10월 29일부터 12월 31일까지 인천~프랑크푸르트 20편, ▷10월 28일부터 12월 26일 인천-푸껫 18편으로 주 1회씩 운영될 계획이다. 해당 운항편은 잔여석 상황에 따라 유상 좌석도 구매 가능하도록 판매 예정이다.

인천-프랑크푸르트 노선은 수요일 오전 9시에 인천공항을 출발해 프랑크푸르트 공항에 현지 시각 오후 3시 15분에 도착하고, 돌아오는 편은 현지 시각 수요일 오후 5시 35분에 출발해 다음날 오후 1시 35분 인천공항에 도착한다.

인천-푸껫 노선은 화요일 오후 4시에 인천공항을 출발해 푸껫 공항에 현지 시각 오후 9시 10분에 도착하고, 돌아오는 편은 금요일 현지 시각 오후 10시 45분에 출발해 다음날 오전 6시 45분 인천공항에 도착한다.

특히 프랑크푸르트와 푸껫 노선은 495석의 A380과 298석의 A330 기종이 운영되는 노선으로 중대형기가 투입되어 마일리지 좌석 공급을 극대화했다.

공제 마일리지는 프랑크푸르트 노선 편도 기준 ▷이코노미 클래스 3만5000마일 ▷비즈니스 클래스(비즈니스 스마티움) 6만2500마일이, 푸껫 노선 편도 기준 ▷이코노미 클래스 2만마일 ▷비즈니스 클래스 3만마일이 필요하다.

아시아나항공 관계자는 “지난 미주 노선 마일리지 전용기에 대한 고객 만족도가 높아 고객들의 니즈를 반영해 유럽과 동남아 노선으로 마일리지 전용기를 확대했다“며 ”앞으로도 다양한 노선에 마일리지 전용기 투입을 지속 검토하겠다“고 말했다.