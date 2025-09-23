백경현 시장 “안전 확보돼야 모두가 편안하게 축제 즐길 수 있다”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 9월 26일 개막하는 ‘2025 구리 코스모스 축제’를 앞두고, 지난 22일 행사장인 구리한강시민공원에서 사전 현장을 점검했다.

이번 점검에는 백경현 시장을 비롯해 부시장, 정책보좌관, 국장단, 관련 부서장과 협조 기관 관계자 등 40여명이 함께 참여해 축제 준비 상황 전반을 점검했다.

점검단은 대규모 코스모스 꽃단지, 주 무대 및 부대 행사장, 체험·홍보부스 설치 구역, 주차장 진출입로 등 관람객 동선을 따라 축제장을 세밀하게 확인하며, 관람객 안전을 최우선으로 한 보완 대책을 점검했다.

‘코스모스 꽃길 따라 가을로, 구리로’를 주제로 열리는 이번 축제는 9월 26일부터 28일까지 3일간 개최된다. 축제에서는 유명 가수들의 공연을 비롯해 전통 민속놀이 ‘구리벌말다리밟기 체험’, 코스모스 투어 기차, 전통시장이나 소상공인 부스 운영 등 다채로운 프로그램이 마련된다. 또한 3일장 스탬프 투어, 평생학습 축제, 맛 자랑 경연대회 등 지역과 함께하는 특별 행사도 준비돼 많은 방문객이 찾을 것으로 기대된다.

백경현 시장은 “안전이 확보되어야 시민과 관광객 모두가 편안하게 축제를 즐길 수 있다”며 “행사 종료까지 긴장의 끈을 놓지 않고 현장 안전 관리에 온 힘을 다해 ‘즐거운 변화, 더 행복한 구리시’를 실현하는 모범적인 축제가 될 수 있게 하겠다”고 말했다.