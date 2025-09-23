“결국 월 5000원 내렸다” 쏟아지는 ‘뭇매’…200만명 이탈 ‘사태’ 터지더니

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이것마저 망했다간” 디즈니+가 거액을 쏟아부은 ‘북극성’ 살리기에 사활을 걸고 있다. 이용료를 한시적으로 월 5000원 가량이나 내렸다. 디즈니+는 9월 28일까지 월 9900원에서 4950원으로 연간 이용료를 내린다. 디즈니+는 한국 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서 꼴찌로 추락 존폐 위기로까지 몰린 상황이다. “이용료가 아깝다” “볼 게 없다”는 뭇매를 맞다가, 기대작 북극성을 내놓고 반격을 꾀하고 있다. 북극성의 초기 반응은 좋은편이다. 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤에 따르면 디즈니+ 시리즈 ‘북극성’은 14일 기준 디즈니+ 톱 10 TV쇼 부문 월드와이드 2위에 올랐다. 한국을 비롯해 홍콩, 일본, 대만, 싱가포르, 튀르키예 등 6개국에서 1위에 등극했다. ‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 ‘문주’(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수