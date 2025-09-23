22일 제1회 대한민국 공기업 경영 대상 수상...ESG 경영 모범사례로 선정돼 직거래 장터 서울 Pick·모바일 안내방송·외국어 동시 대화 시스템 등 혁신 노력 결실 백호 사장 “친환경 교통수단인 도시철도 공공성 강화할 수 있도록 역할 다할 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 백호)가 경영혁신과 사회적 책임 실천 노력을 인정받아, 22일(월) 프레스센터에서 열린 제1회 대한민국 공기업 경영 대상에서 ESG 경영 우수상을 수상했다.

서울신문사가 주최하고 행정안전부가 후원하는 대한민국 공기업 경영 대상은 전국 지자체 공기업과 산하기관 등의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 위해 7개 부문에서 모범사례를 발굴·시상한다.

올해는 각 부문별 전문가 평가를 통해 행안부장관상 1개 기관, 서울신문사장상 13개 기관을 시상했다.

공사는 ESG 경영 부문에서 그간의 실천 노력과 성과를 높이 평가받았다. 지역 상생·지역소멸 극복을 위해 운영하고 있는 농수특산물 직거래 장터 ‘서울Pick’, 인공지능(AI) 기술로 13개 언어를 지원해 외국인 관광객의 언어 장벽을 허문 ‘외국어 동시대화 시스템’, 세계 최초 시·청각 장애인을 위해 개발한 ‘보고 듣는 모바일 안내방송 시스템’이 대표적 사업이다.

공사는 2022년 ESG 경영을 본격 도입 후, 조기 정착과 고도화에 다양한 노력을 전개해 왔다. ESG 경영 아이디어 공모전, ESG 경영 우수사례 경진대회, 부서별 ESG 파트너 운영 등 소통을 통한 내재화에 힘쓰는 한편, 내외부 전문가로 구성된 ESG 경영위원회를 운영해 공정성과 전문성을 확보했다.

지난해는 통합 후 최초로 발간한 국제 표준 기준 지속가능경영보고서가 미국 LACP 비전 어워즈에서 금상 등 3관왕을 수상하며 글로벌 수준의 우수성을 인정받기도 했다.

백호 서울교통공사 사장은 “이번 수상은 시민 누구나 안심하고 이용할 수 있는 서울 지하철을 위해 전 임직원이 책임과 열정을 가지고 끊임없는 혁신을 실천해 온 결과”라며 “앞으로도 지속 가능한 도시 교통을 선도하는 모범 공기업으로서 친환경 교통수단인 도시철도의 공공성을 강화할 수 있도록 역할을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.