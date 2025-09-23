지역 사회적기업 협업

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국부동산원은 23일 사회적기업 더컴퍼니씨협동조합, ㈜한국파릇하우스가 주최·주관하고, 한국사회적기업진흥원과 공동 후원하는 ‘읽기 쉬운 대구, 모두를 위한 관광 대구 쉬운 말 여행’ 사업을 시행했다고 밝혔다.

이 사업은 대구 지역의 문화관광 자원을 장애인, 아동, 다문화 가정 등이 친숙하게 접할 수 있도록 쉬운 말 관광 콘텐츠 개발을 하고 사회적기업과 연계해 운영한 국내 최초 모델이다.

특히 콘텐츠 개발과 관광지 해설에 발달장애인이 직접 참여해 장애인 눈높이에서 이해할 수 있도록 시청각적 언어 장벽을 낮춰 대구지역 여행을 관광 약자까지 확장했다는 점에서 의미를 가진다.

쉬운 말 여행에 참여한 한 시각장애인은 “눈으로 볼 수 없지만, 쉬운 말 설명을 들으며 걷는 여행도 재미있구나 라는 생각이 들어 감동 받았다”고 소감을 밝혔다.

이번 사업으로 개발된 대구 근대골목 여행지도와 쉬운 말 음성자료 등 은 전시회를 통해 시민들에게 공개되며 이를 계기로 시민들이 직접 콘텐츠를 체험하고 관광 약자에 대한 이해와 관심을 높여 사회적 가치 확산에도 기여할 것으로 기대한다.

이상호 한국부동산원 ESG전략실장은 “이번 사업은 장애인·아동 등이 주도적으로 여행 콘텐츠를 개발·운영한 국내 최초 사례라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 장애인 삶의 질 향상과 아동의 건강한 성장 등을 위해 기관의 지속적인 참여와 사회적 책임 실현을 위해 노력을 다하겠다”고 밝혔다.