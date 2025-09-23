[헤럴드경제(강릉)=박정규 기자]강릉아산병원(병원장 유창식)은 지난 22일 병원장실에서 ‘건강정보 고속도로(본인진료열람지원시스템)’ 현판 전달식을 열고, 환자들이 본인의 진료기록을 보다 손쉽고 안전하게 활용할 수 있는 기반을 마련했다고 23일 밝혔다.

‘건강정보 고속도로’는 보건복지부와 한국보건의료정보원이 주관하는 국가 의료데이터 연계 플랫폼으로, 현재 강릉아산병원을 비롯한 47개소 상급종합병원과 전국 병·의원 1천222개소 등 총 1269개소의 의료기관이 참여하고 있다.

이를 통해 환자는 여러 의료기관을 이용하더라도 본인의 동의하에 진료기록을 표준화된 형식으로 확인ㆍ전송할 수 있다.

또한 ‘나의 건강기록’ 애플리케이션(앱)으로 어디서나 개인의 진료ㆍ처방 내역, 예방접종, 검사 결과 등을 조회할 수 있어 환자는 능동적으로 건강관리를 실천할 수 있고, 의료진은 환자의 과거 진료 정보를 바탕으로 안전한 진료를 제공할 수 있다.

이번 시스템 구축으로 강릉아산병원을 방문했던 환자들은 ‘나의 건강기록’ 앱을 통해 전국 어느 병ㆍ의원에서도 상급종합병원 진료 내역을 편리하게 확인할 수 있게 되어, 진료 연속성을 확보하고 안전한 의료 서비스를 받을 수 있게 됐다.

강릉아산병원 송선홍 의료정보실장은 “건강정보 고속도로는 환자들이 본인의 과거 진료를 간편하게 조회할 수 있고, 병원 간 의료정보 연계성도 높인다”며, “이는 지역 환자들의 편의를 높이는 동시에 의료 신뢰도를 강화하는 중요한 기반이다”고 말했다.