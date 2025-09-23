[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울서부지법 폭동 사태의 배후를 수사 중인 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사의 딸에 대해 압수수색에 나섰다.

서울경찰청 안보수사대는 23일 특수건조물침입 교사 혐의로 전 목사의 딸인 전한나 씨 등 피의자 두 명에 대해 주거지 등 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

경찰은 서부지법 사태와 관련해 전 목사를 수사하는 과정에서 전한나 씨가 폭력 난입 사태를 부추긴 듯한 정황을 포착하고 이날 그의 주거지와 사무실 등을 압수수색하는 것으로 전해졌다.

전한나 씨는 건강식품과 식료품을 판매하는 온라인 쇼핑몰 ‘광화문ON’ 등을 운영하는 회사 더앤제이 대표를 맡고 있다.

서부지법 폭동 사태는 지난 1월 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장이 발부되자 윤 전 대통령의 지지자 수십명이 법원에 난입해 영장을 발부한 판사를 찾아 건물을 뒤지고 기물 등을 파손한 일이다. 경찰은 전 목사가 당시 서울서부지법 앞에서 열린 집회 참석자를 선동해 폭력 난동 사태를 유발했다는 취지의 고발 여러 건을 접수하고 수사에 착수했다.

지난달 5∼6일에는 특수건조물침입 교사 등 혐의로 사랑제일교회와 전광훈 목사, 신혜식 신의한수 대표 등 7명을 압수수색해 관련 증거를 확보한 바 있다.

당시 압수수색영장에는 전 목사가 서부지법 사태 가담자인 ‘특임전도사’ 이모·윤모씨를 신앙심을 이용해 가스라이팅했고, 신 대표 등 최측근에게 지시하는 명령이 이들에게 전달되도록 하는 지시·명령 계통을 구축했다는 혐의 내용이 적시됐다.

반면 전 목사 측은 서부지법 사태와 무관하다는 입장이다. 사랑제일교회는 지난달 5일 입장문을 내고 “사랑제일교회는 서부지법 사태와 무관하며, 공권력을 이용해 억지 프레임으로 교회를 끌어들이는 모든 시도에 대해 법적 대응에 나설 것”이라고 밝힌 바 있다.