LG전자는 오는 25일까지 사흘간 서울 강서구 LG사이언스파크에서 소프트웨어 개발자들의 기술 교류·소통을 위한 ‘LG 소프트웨어 개발자 콘퍼런스 2025(LG SDC 2025)’를 개최한다고 23일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞은 이번 행사는 ‘혁신, 통합, 발전(Innovate, Integrate, Elevate)’을 주제로 진행됐다. LG전자, LG에너지솔루션, LG CNS 등 LG그룹 계열사 개발자 3500여 명이 참여해 뜨거운 열기를 보였다. 올해 행사에서는 ▷인공지능(AI) ▷클라우드 ▷사이버보안을 중심으로 국내외 전문가들이 각 분야의 기술 동향과 개발 노하우를 공유한다. LG AI연구원은 물론 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS), 구글클라우드, IBM퀀텀 등 글로벌 테크 기업의 혁신 기술 리더들이 연이어 기조연설에 오른다.

이들은 세계 최고 수준의 연구 성과와 실제 글로벌 기업에서 최신 기술 적용 사례 등을 공유하고, AI 기술이 가져올 변화, AI 시대의 전략·방향성·보안 전략에 대해 발표한다. 박지영 기자