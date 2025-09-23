“경주 APEC 미·중 정상 참석 가능성 커져…韓 도약 기회” “신규채용 확대 기업에 범정부적 지원 강구”…우리 농수산물 소비 주문도

[헤럴드경제=배문숙 기지]김민석 국무총리는 23일 “대통령께서는 우리나라 정상으로서는 처음으로 유엔 안보리(안전보장이사회) 공개토의를 주재하면서 글로벌 책임 강국으로서 대한민국의 위상을 다질 것”이라고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 제43차 국무회의 모두발언에서 “유엔 창설 80주년, 광복 80주년을 맞는 올해 대통령의 유엔 방문은 더욱 뜻깊다”면서 이같이 언급했다.

김 총리는 이어 “대한민국은 수혜국에서 공여국으로 발전했고, 이미 그것을 넘어서 놀라운 회복력을 갖춘 성숙한 민주주의 국가가 됐다”며 “(대통령의 유엔 참석은) 그것을 국제사회에 알리는 계기가 될 것”이라고 의미를 부여했다.

김 총리는 또 한 달 앞으로 다가온 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 대해 “미국, 중국 등 주요 정상들의 참석 가능성이 커졌고, 대한민국 경주에 전 세계의 이목이 쏠리고 있다”고 평가했다.

이어 “이번 행사는 대한민국의 품격과 역량을 보여주면서 우리나라가 한 단계 도약할 절호의 기회”라며 “정부는 모든 분야에서 완벽을 기할 수 있도록 준비하겠다”고 강조했다.

김 총리는 또 “청년들의 삶이 힘들고 취업난이 매우 심각하다”면서 “청년 일자리 확대를 위해 기업과 정부가 함께 나서야 한다”고 당부했다.

그러면서 “신규 채용을 확대한 기업에 대해선 범정부적으로 전폭적 지원 방안을 강구하겠다”며 “정부는 앞으로도 청년 삶의 실질적 개선을 위해 실효성 높은 과제들을 지속적으로 관리해나가겠다”고 부연했다.

김 총리는 이와 함께 한국 농수산식품으로 구성된 추석 선물 세트를 홍보하며 “정부, 공공기관, 경제단체 등에서도 관심을 갖고 우리 농수산식품 소비 촉진에 앞장서 주시기를 바란다”고 주문했다.

이어 “민생회복의 바로미터는 내수회복”이라며 “최대 10일간 이어지는 추석 연휴와 APEC 정상회의를 통해 내수회복의 모멘텀을 확실히 가져갈 수 있도록 경제부총리를 중심으로 최선을 다해주시기를 바란다”고 말했다.

한편, 국무회의에 앞서 국무위원들이 참석한 가운데 청사에서는 추석 명절맞이 농수산식품 소비 촉진 행사도 진행됐다.