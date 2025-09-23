연금계좌 신규 개설·유지 시 총 1만원 지급

[헤럴드경제=정윤희 기자] 카카오페이증권은 연금저축계좌 20만개 돌파를 기념해 신규 사용자를 대상으로 현금 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

이벤트 기간은 다음달 17일까지다. 카카오페이증권에서 연금저축계좌를 새로 열고 가입 정보를 등록하면 손쉽게 참여할 수 있다.

두 차례에 걸쳐 총 1만원이 신규 사용자에게 제공된다. 먼저, 계좌 개설과 가입 정보 등록을 완료한 사용자에게 5000원이 즉시 연금저축계좌로 입금된다. 이어 2차 지급일인 다음달 24일까지 계좌를 유지한 사용자에게 추가로 5000원이 지급된다.

단, 이벤트 시작일 이전에 카카오페이증권 연금저축계좌를 개설하거나 탈퇴한 이력이 있는 사용자는 대상에서 제외된다.

이번 이벤트는 누구나 부담 없이 연금 투자를 시작할 수 있도록 실질적인 지원을 제공하기 위해 마련됐다. 계좌 개설만으로도 혜택이 제공되기 때문에 그동안 연금 투자를 망설였던 사용자라면 가볍게 첫발을 내딛을 수 있다.

카카오페이증권은 “카카오페이 연금저축은 간편한 계좌 개설 프로세스를 바탕으로 지난해 11월 출시 이후 단기간에 20만 계좌를 달성했다”며 “연금저축은 노후 대비 수단일 뿐 아니라 연말정산 시 최대 99만 원까지 세액공제를 받을 수 있는 투자수단인만큼, 이번 이벤트가 더 많은 사용자들이 연금 투자를 시작하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.