첨단소재 원천기술 확보·AI 공정 등 협력 서울대 재료공학부 및 관련 교수진 참여 석·박사급 연구원 등 우수인재 확보 박차

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전기가 서울대학교와 ‘첨단소재 산학협력센터’를 설립하고 적층세라믹커패시터(MLCC) 기술 경쟁력 제고 및 우수인재 확보에 나선다.

삼성전기와 서울대는 지난 22일 서울대 공과대학에서 ‘첨단소재 산학협력센터’를 신설하는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

행사에는 삼성전기 장덕현 대표이사 사장, 최재열 컴포넌트사업부장 부사장, 주혁 중앙연구소장 부사장과 서울대 공과대학 김영오 학장, 심병효 교무부학장, 김성재 대외협력위원장, 이명규 재료공학부 학부장 등이 참석했다.

삼성전기와 서울대는 향후 5년간 첨단소재 산학협력센터에서 소재·부품 및 인공지능(AI)을 활용한 공정 등에 대한 산학협력 연구과제를 수행할 예정이다. 이 과정에는 서울대 10여 명의 교수가 참여한다.

연구과제는 MLCC 제품 재료·공정 연구 및 메커니즘 해석 기반의 원천기술 확보로 구성됐다. 또한, 과제에 참여하는 석·박사급 연구원을 대상으로 우수인재 양성 및 확보를 위한 채용 연계 활동도 병행할 계획이다.

장덕현 사장은 “소재·부품 산업의 기술 경쟁이 갈수록 첨예해지면서 기술 경쟁력을 확보하기 위한 기업들의 경쟁이 심해지고 있다”며 “이번 서울대와의 협약은 삼성전기의 기술 경쟁력은 물론 한국 소재·부품 산업의 뿌리를 강화하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

김영오 학장은 “첨단 소재·부품 산업 발전에 서울대가 큰 기여를 할 수 있는 계기가 될 것으로 확신한다”며 “이러한 블럭펀딩 형태의 산학협력은 대학에 자율성을 보장하고 지속가능한 연구환경을 구축할 수 있는 매우 효과적인 협력 모델”이라고 평가했다.

한편, 삼성전기는 ▷소재 ▷다층박막성형 ▷미세회로 구현 같은 핵심기술을 바탕으로 IT 및 전장 분야의 차세대 부품을 개발하고 있다.

연구개발 업무를 전담하는 중앙연구소를 통해 미래 기술을 확보하고 있으며 각 사업부에 별도 연구개발 조직을 구성해 기술 변화에 적기 대응하고 있다.