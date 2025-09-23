이란 대표단, 뉴욕서 유엔 총회 참석 미국 “이란 대표단의 쇼핑, 용납안 돼”

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 뉴욕에서 개최 중인 유엔 총회에 참석한 이란 대표단의 이동과 도매 매장 및 사치품에 대한 접근을 제한하기로 했다.

타미 피곳 미 국무부 수석 부대변인은 22일(현지시간) 발표한 성명에서 “이란 정권에 대해 최대한의 압박을 가하기 위해” 이런 결정을 내렸다고 밝혔다.

피곳 부대변인은 “우리는 이란 국민이 빈곤과 붕괴한 인프라, 심각한 물·전기 부족을 겪는 동안 이란 정권의 성직자 엘리트들이 뉴욕에서 흥청망청 쇼핑하도록 용납하지 않을 것”이라고 설명했다.

이어 “마코 루비오 국무장관은 이란 대표단의 이동 범위를 공식 업무 수행을 위해 유엔 본부 지역을 오가는 데로만 엄격히 제한하고 있다”며 “미국인의 안전은 항상 우리의 최우선 순위이며, 미국은 이란 정권이 유엔총회를 계기로 그들의 테러리즘 의제를 홍보하기 위해 뉴욕을 자유롭게 다니는 것을 허용하지 않을 것”이라고 말했다.

피곳 부대변인은 “이란 정권 관리들이 유엔 총회 관련 외교적 방문을 이란 국민이 구할 수 없는 제품을 구하는 수단으로 악용하는 것을 금지함으로써 우리는 분명한 메시지를 전하고 있다”며 “미국이 이란 국민과 함께 하겠다고 밝힌 것은 우리의 진심이다”라고 강조했다.

그는 또 “이번 조처는 이란 정권의 책임과 더 나은 삶을 추구하는 이란 국민을 지원하는 미국의 확고한 의지를 재확인한다”고 덧붙였다.