[헤럴드경제=고승희 기자] 영국에 이어 미국의 혼문도 굳건했다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 미국 빌보드에서 6번째 정상을 차지했다.

빌보드는 22일(현지시간) 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 예고 기사에서 ‘골든’이 통산 6주 1위를 기록했다고 밝혔다.

‘골든’은 지난 7월 이 차트에 입성, 13주 연속 진입 기록을 세우고 있다. 정상을 차지한 것은 이번주까지 총 6번째다. 빌보드 차트 역사상 애니메이션 캐릭터가 부른 노래 중 최장 기간 1위를 차지한 곡이다. 이 곡은 애니메이션 속 K-팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 곡이다. 실제 보컬은 한국계 미국인인 SM엔터테인먼트 연습생 출신 이재, 싱어송라이터 오드리 누나, 래퍼 레이 아미다.

빌보드 ‘핫 100’은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 매긴다.

‘골든’은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 5% 감소한 3210만 스트리밍을 기록했다. 라디오 방송 점수는 16% 상승한 3060만, 판매량은 6% 감소한 7000으로 각각 나타났다.

이번주에도 선전한 ‘골든’은 ‘스트리밍 송’ 차트에서 9주째 1위를., ‘라디오 송’ 차트 16위, ‘디지털 송 세일즈’ 차트 2위를 기록했다.

지난주에 이어 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 수록곡들이 줄줄이 톱10을 지키고 있다. 헌트릭스의 경쟁 걸그룹인 사자 보이즈가 부른 ‘소다 팝’(Soda Pop)이 5위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)이 6위에 올랐다. 헌트릭스의 등장을 알리는 곡인 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)은 10위에 올랐다.