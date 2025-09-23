복지 유공자 75명 표창 수여식 개최...퇴임 위원장·장기근속 종사자 특별 표창 신설 성북아트홀서 존중과 예우 속 시상식 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 9월 18일 제26회 사회복지의 날을 기념해 ‘2025 성북 복지 봉사 한마당’을 성황리에 개최했다.

이번 행사는 복지 현장에서 헌신해 온 복지활동가와 사회복지 종사자들의 노고를 격려하고 화합을 다지는 자리로 마련됐다.

1부 행사는 성북구청 4층 성북아트홀에서 지역 후원자·봉사자와 사회복지 종사자 등 복지 분야 유공자를 대상으로 한 표창식으로 진행됐다. 총 75명이 표창을 수상, 시상식은 수상자에 대한 존중과 예우 속에서 열렸다.

특히 올해는 동 지역사회보장협의체 퇴임 위원장과 성북구 사회복지시설 장기근속자에게 특별 표창이 신설돼 오랜 기간 현장을 지켜온 이들의 공로를 공식적으로 기렸다. 성북구가 사람 중심의 복지를 실현하는 과정에서 현장의 헌신을 소중히 여기고 있음을 보여준 대목이다.

2부 행사는 파주 홍원연수원 운동장에서 ‘CAMP ON THE ROCK(잔디 위의 낭만 캠핑)’이라는 부제 아래 캠핑 콘셉트로 진행됐다. 화창한 가을 날씨 속에서 총 204명이 참여해 다양한 체험과 활동을 즐겼다.

참가자들은 인생네컷 촬영, 체험 놀이, 노래방 등 프로그램으로 자유로운 시간을 보내며 캠핑 분위기를 만끽했다. 이어 공연과 레크리에이션, 장기자랑이 펼쳐지면서 웃음과 응원이 가득한 축제가 이어졌다. 각 기관과 단체에서 마련한 무대는 서로의 열정과 끼를 나누는 화합의 장이 되었고, 참가자들은 복지와 봉사의 가치를 되새겼다.

이승로 성북구청장은 “성북 복지 봉사 한마당은 복지 현장에서 헌신해 온 분들에게 감사를 전하는 동시에 민·관 사회복지 종사자와 복지활동가가 함께 소통하는 자리”라며 “앞으로도 존중과 연대의 정신을 바탕으로 복지공동체 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

행사에 참석한 민·관 사회복지 종사자와 지역복지 활동가들은 “복지 현장에서 함께 활동하는 사람들과 교류할 수 있는 소중한 기회였다”며 “앞으로도 이런 자리가 많이 마련되길 바란다”고 소감을 전했다.

성북구는 이번 ‘2025 성북 복지 봉사 한마당’에 이어 민·관·주민이 함께 협력하고 연대하는 기회를 지속적으로 마련해 소통과 연대의 가치를 이어갈 예정이다.