치매안심센터 중심의 맞춤형 지원 지속… 치매 가족 위한 후원도 이어져 치매 인식 개선 위한 체험·공연 행사 성료

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 치매 예방과 인식 개선을 위한 다양한 정책을 추진하며 치매 친화적 지역사회 조성에 힘쓰고 있다.

구는 치매안심센터를 중심으로 ▲인지 강화 프로그램, 치매 조기 검진, 가족 교육, 맞춤형 사례 관리 등 예방 중심의 지원 ▲치매 검사비·치료관리비·조호물품 지원을 통한 경제적 부담 경감 ▲배회 감지기 보급 및 실종 예방 등록제 운영 등 돌봄 서비스도 지속적으로 확대하고 있다.

이러한 기반 위에서, 구는 지난 9월 22일 구청에서 ‘2025년 치매 극복의 날 기념행사’를 열고, 다양한 체험·공연 프로그램을 운영했다.

이번 행사는 치매에 대한 인식을 개선하고 사회적 공감을 확산하기 위해 마련되었으며, 류경기 중랑구청장을 비롯한 치매 가족, 지역 주민 등 400여 명이 함께해 치매 환자와 가족들의 일상 회복을 응원했다.

행사장 1층에서는 달고나 뽑기, 영화 퍼즐 맞추기, 고리 던지기, 딱지치기, 공기놀이, 봉숭아 네일, 교복사진 촬영 등 추억회상 체험이 운영되며 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 오후에는 구청 지하 대강당에서 백세체조 시연, 치매 환자 가족들의 합주 공연, 치매 전문 자원봉사단 ‘해피브레인’의 라인댄스, 인식 개선 뮤지컬 ‘주문을 잊은 식당’ 등 다채로운 무대가 펼쳐졌다.

중랑구 치매안심센터는 자이S&D(대표 구본삼)로부터 후원금 200만 원을 중랑구사회복지협의회 지정 기탁을 통해 전달받은 바 있다.

이번 후원은 치매 가족의 정서적 회복을 돕기 위한 힐링 나들이 프로그램에 활용되며, 오는 10월 30일 한국민속촌 나들이에 사용될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 치매극복의 날 행사가 치매에 대한 인식을 새롭게 하고 서로를 이해하는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 치매 친화적 지역 사회를 만들기 위해 세심하고 지속적인 노력을 이어가겠다”고 말했다.