현정은 현대그룹 회장 면담

[헤럴드경제=주소현 기자] 정동영 통일부 장관은 현정은 현대그룹 회장에게 북한의 원산갈마해안지구와 금강산지구의 연계 관광을 위해 노력하자고 말했다.

정 장관은 22일 정부서울청사에서 현 회장을 만난 자리에서 “(북한이) 원산갈마해안지구를 제대로 가동할 수 있게 금강산관광지구와 연계 관광이 실현되는 그런 날이 빨리 왔으면 한다”고 밝혔다.

현 회장도 “북한이 원산을 크게 개발했는데 현대도 원산과 금강산을 연계해 관광이 다시 이뤄졌으면 한다”고 기대했다.

현대 측은 금강산과 원산갈마지구의 연계 관광도 준비하고 있다고 밝혔다. 면담에 동석한 이백훈 현대아산 사장은 “(남측에서) 원산은 일단 크루즈(유람선)로 가야 하는 곳”이라며 “선박도 다 확보했다. 언제든 시작할 수 있도록 준비는 항상 하고 있다”고 말했다.

정 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 “북한의 아름다운 해안선”을 언급해 원산이 유명해졌다며 “트럼프 대통령과 김정은 위원장의 정상회담이 이뤄지는 게 굉장히 중요하다”고 강조했다.

이날 면담에서 정 장관은 현 회장과 20년 만에 만났다고 한다. 정 장관은 “정주영 선대 회장의 업적과 현 회장 시대에 겪은 부침들이 쌓여 정부 간 막혀 있는 남북관계를 민간이 앞장서서 활로를 열여주시라”고 당부했다.

현대가 주관하던 금강산 관광사업은 17년 전인 2008년 7월 11일 관광객 박왕자 씨가 북한군의 총격으로 숨진 이튿날 중단됐다.

현 회장은 관광이 중단된 후에도 금강산지구에서 고 정몽헌 회장의 추모행사를 하곤 했지만, 2018년 북한과 공동으로 금강산 관광 20주년 행사를 한 것이 마지막 방북이었다고 설명했다. 정 장관이 “내년 8월 추모행사는 금강산에서 다시 열리면 좋겠다”고 하자 현 회장은 “그렇게 되도록 힘써 주시라”고 부탁했다.