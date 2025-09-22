[헤럴드경제=최은지 기자] 3년 전만 해도 불과 2만7000원대에 불과했다. 3년이 지금, 주가가 52만원대에 이른다. 보고도 믿기 힘든, 바로 알테오젠의 주가 추이다.

알테오젠이 기념비적인 성과를 거두면서 또다시 폭발적 주가 상승을 견인했다. 전 세계 매출 1위의 블록버스터 면역항암제에 한국 바이오텍의 제형 변경 기술이 장착되기 때문이다. 1980년대 바이오의약품을 본격적으로 생산하며 시작된 국내 바이오산업 역사상 전례 없는 성과다.

소식이 전해진 후 알테오젠 주가는 온종일 강세를 보였다. 22일 오후 알테오젠 공식 홈페이지는 접속 폭주로 다운될 정도로 관심이 폭발했다.

업계에 따르면 바이오 플랫폼 기업 알테오젠은 파트너사인 미국머크(MSD)가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 ‘키트루다(성분명 펨브롤리주맙) 큐렉스(키트루다 SC)’의 품목 허가를 획득했다고 밝혔다.

키트루다 SC는 지난해 기준 295억달러(약 41조원) 매출로 글로벌 1위 의약품인 ‘키트루다’를 피하주사(SC) 제형으로 개량한 제품이다.

기존 정맥주사(IV) 제형을 SC 제형으로 변경하는데 알테오젠의 바이오 플랫폼(베라히알루로니다제 알파, ALT-B4)’가 적용됐다. ALT-B4는 알테오젠이 개발하고 제조한 인간 히알루로니다제 제품이다. 피하조직 내 약물 침투를 방해하는 히알루론산을 분해하는 재조합 효소 단백질로, 약물이 피하조직을 뚫고 들어갈 수 있게 하는 기능을 갖는다.

이 제형 변경 기술은 투약 편의성을 극대화하는 게 장점이다. 혈관에 직접 투여하는 IV 제형은 숙련된 의료진이 있는 병원에서 링거로 맞아야 한다. 반면 SC 제형은 투약이 간편해 인근 병의원급에서 몇분 만에 주사를 맞을 수 있다.

키트루다의 경우 IV 제형은 30분의 투약시간이 필요한데, SC 제형은 1~2분이면 투약이 가능하다.

키트루다 SC가 기존 IV 제형의 키트루다 적응증을 대부분 확보했다는 점도 의미가 있다. 흑색종, 비소세포폐암, 두경부암, 요로 상피암, 위암, 자궁경부암, 담도암 등 암종에서 38개의 적응증 허가를 받아 시장에 출시되면 기존 키트루다 IV 제형만큼의 수익을 기대할 수 있다는 뜻이다.

한국 바이오텍의 기술이 글로벌 빅파마의 선택을 받으며 일찌감치 업계의 주목을 받았다. 이번 FDA 승인으로 한발 더 나아가 블록버스터 의약품에 적용돼 실제 미국 규제당국의 승인을 받았다는 한국 바이오산업 역사상 새로운 이정표를 세웠다는 평가를 받는다.

이승규 한국바이오협회 상임부회장은 “이전까지 기술이전으로 간접적인 평가를 받았지만, 이제는 실제 플랫폼 기술이 FDA를 통과하면서 차원이 다른 인허가를 받게 된 것”이라며 “플랫폼 기술은 진짜 필드에 나와야 그 진가를 인정을 받게 되는데, 글로벌 시장에서 진정한 경쟁력을 갖게 됐다”고 말했다.

알테오젠은 2020년 6월 MSD와 라이선스 계약을 체결하며 알테오젠의 ALT-B4에 대한 사용권을 부여했다. 이후 2024년 2월 MSD사의 펨브롤리주맙의 독점적 라이선스를 위해 원계약의 일부를 변경하면서, 전체 계약 규모는 약 10억달러(1조4000억원)에 이른다. 키트루다 SC에 대한 추가 마일스톤과 로열티를 수령하게 되는데, 업계에서는 1조원대 로열티 수입을 거둘 것으로 전망한다.

알테오젠 관계자는 ”키트루다 SC가 정식 출시되고 시장의 자리를 잡은 내년부터 본격적인 수익 창출이 예상되고 있다“고 말했다.

키트루다 SC는 올 4분기 중 유럽에서도 품목허가를 받을 것으로 예상된다. 알테오젠의 플랫폼 기술은 항체의약품뿐만 아니라 세계 최초의 SC제형 항체-약물접합체(ADC) ‘엔허투 SC’를 개발하고 있어 확장성도 기대되고 있다.

박순재 알테오젠 대표이사는 “알테오젠의 ALT-B4가 활용된 첫 제품인 키트루다 큐렉스가 미국 허가를 받게 돼 기쁘다”며 “엔허투 SC 등 파트너사들의 제품 개발 및 상업화가 성공적으로 진행될 수 있도록 지속 노력해 더 많은 환자들에게 편리한 투약 옵션을 제공할 것”이라고 말했다.