27~28일 이틀간 개최…4개 무대서 클래식·재즈·K-POP·국악 등 울려퍼져 클래식의 밤 & K-POP 밤과 지역 예술단까지 함께 하는 다채로운 무대 소프라노 ‘조수미’, 바이올리니스트 ‘대니 구’, 에픽하이, 멜로망스 등 참여

[헤럴드경제=박병국 기자] 올해 10년째를 만든 서울 서초구(구청장 전성수·사진)의 대표 축제 ‘서리풀뮤직페스티벌’가 27일부터 이틀간 개최된다. 이번 축제 기간 동안 왕복 10차선 반포대로 900m 구간은 차 없는 거대한 무대로 변신한다.

2015년 첫 막을 올린 서리풀페스티벌은 2024년까지 누적 108만 명이 방문하며 서초의 대표적 가을 축제로 성장했다. 올해는 명칭을 ‘서리풀뮤직페스티벌’로 변경했다.

주제는 ‘서초 이즈 뮤직(Seocho is the Music!)’다. 그랜드·웰컴·힐링·조이스테이지까지 총 4개의 무대에서 48시간 내내 공연이 이어진다. 특히 오는 22~26일 축제 주간으로 운영, ‘터치 더 피아노’, ‘작은 음악가의 산책길’ 등 프로그램이 펼쳐진다.

축제는 모든 장르를 아우르는 음악의 향연으로 진행된다. 첫날은 세계적 아티스트들이 함께하는 ‘클래식의 밤’, 둘째 날은 뜨거운 열기의 ‘K-POP의 밤’이 열린다. 여기에 서초교향악단과 서리풀 합창제, 플라잉 심포니, 언남초 전통예술단의 취타대 공연 등이 더해진다.

안전·편의 대책도 스마트하게 한층 업그레이드했다. 축제 전 구간이 스마트 지도로 구현해 공연·체험 정보부터 개인 맞춤형 코스 추천, 구역 혼잡도와 미아 발생 알림까지 한번에 확인할 수 있다. 약 2000명의 안전관리요원이 투입된다.

올해도 오전 시간과 밤 시간대까지 축제가 열린다. 첫날 밤에는 ‘서리풀 재즈 나이트’가 둘째 날 아침에는 빌딩 숲 반포대로 한복판에서 즐기는 특별 프로그램 ‘서리풀 굿모닝 요가’가 진행된다.

축제 이틀간 반포대로는 온전한 음악의 거리로 물든다. 27일 오후 1시, 52사단 군악대와 코리아주니어빅밴드, 크라운마칭밴드까지 55명의 오프닝 퍼레이드가 반포대로를 채운다. 오후 1시 30분부터는 서리풀뮤직페스티벌의 스테디셀러이자 최고 인기 프로그램 ‘지상최대 스케치북’이 개최된다. 약 2,600㎡ 규모의 왕복 10차선 도로가 거대한 도화지로 변신한다. 올해도 백석예대 디자인미술학부 학생들이 사전 밑그림 작업을 지원했다.

27일 오후 3시에는 ‘서리풀 합창제’가 열린다. 베아투스 누구나 합창단, 서리풀남성합창단, BTN 불교TV합창단, 반포뚜띠키즈합창단, 디클레어 앙상블, 은나래합창단 6개 합창단에 더해 서초구립여성합창단까지 총 7팀, 232명이 무대에 오른다. 오후 6시부터는 가을밤의 정취를 물들이는 ‘클래식의 밤’이 펼쳐진다. 마에스트로 배종훈 지휘자가 이끄는 ‘서초교향악단’의 공연을 시작으로 ‘양승희 가야금 앙상블’, 가야금 연주자 ‘노향’, 자매도시 프랑스 파리15구의 아코디언 연주자 ‘샤를 키니’가 무대를 빛낸다.

첫날 밤은 세기의 프리마돈나 소프라노 ‘조수미’가 솔로무대로 반포대로를 가득 채운다. 서초구 홍보대사이자 바이올리니스트 ‘대니 구’와의 듀엣 무대 ‘Dream of U’도 선사한다. 이후 재즈 보컬리스트 ‘나윤선’과 프랑스 피아니스트 ‘보얀 지’가 ‘서리풀 재즈 나이트’로 감미로운 선율을 선보이며 첫날 축제가 마무리된다.

28일 오전 7시, 빌딩 숲 사이 반포대로가 특별한 힐링 공간으로 변신한다. 작년에 이어 두 번째로 개최되는 ‘서리풀 굿모닝 요가’가 진행된다. 이어 오전 11시 30분부터 언남전통예술단이 선보이는 취타대 퍼레이드가 본격적인 둘째 날의 막을 올린다. 힘찬 북소리와 화려한 행렬이 어우러지며 반포대로에 전통의 멋과 흥겨운 에너지를 더한다. 또한 서초를 기반으로 활동하는 지역 단체와 아티스트들이 ‘서리풀 로컬 라이브’를 선보인다.

오후 2시, 오케스트라의 생생한 연주와 3D 애니메이션이 결합된 ‘서리풀 키즈 클래식 – 플라잉 심포니’가 펼쳐진다. 생상스의 ‘동물의 사육제’와 차이콥스키의 ‘호두까기 인형’이 연주된다.

째 날은 K-POP 공연이 펼쳐진다. 28일 저녁 7시부터 국내 대표 힙합 그룹 ‘에픽하이’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 삽입곡 ‘사랑인가 봐’를 부른 ‘멜로망스’, 그리고 싱어송라이터 ‘스텔라장’이 무대에 오른다.

마지막으로 반포대로 밤하늘을 수놓는 화려한 불꽃놀이가 축제의 대미를 장식한다.

축제 기간, 반포대로 곳곳은 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 서초역 인근에는 반포도서관의 장서 1000권을 옮겨온 ‘음악숲 라이브러리’가 조성된다. 잔디밭 곳곳이 캠핑 콘셉트의 독서·휴식 공간으로 꾸며진다. 움직이는 도서관 ‘여행하는 서재’ 차량을 통해 베스트셀러 대출·반납도 가능하다. 또, 거리 곳곳에서 클래식부터 재즈, 국악까지 즐길 수 있는 ‘서리풀 뮤직 라이브’도 개최된다.

올해 처음으로 ‘AI 휴먼 가이드’ 시스템도 도입했다. 관람객은 거리 곳곳의 QR코드를 스캔해 공연·체험·편의시설 정보를 확인하고, AI를 통해 개인 맞춤형 코스 추천도 받을 수 있다. 더 나아가 무대별 혼잡도 안내와 미아 발생 알림도 제공돼 누구나 편리하고 안전하게 축제를 즐길 수 있다.

오는 27일 0시부터 29일 새벽 4시까지 반포대로 900m 구간은 전면 통제된다. 이 구간에는 모범운전자 520명이 투입돼 교통 질서를 관리하고, 안전한 보행 환경을 지원할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “올해 10주년을 맞은 서리풀뮤직페스티벌은 ‘올댓뮤직(All That Music)’이라는 이름 그대로 클래식부터 재즈, K-POP, 국악까지 음악의 모든 것을 보여드리는 축제”라며 “많은 주민들이 방문해 음악이 주는 행복과 감동을 마음껏 누리고 가시길 바란다”고 말했다.