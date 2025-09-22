다양한 세부 평가 항목서 우수 평가 얻어 뉴 MINI 패밀리 평가 모델 모두 별 5개 획득

[헤럴드경제=서재근 기자] MINI 코리아가 MINI 쿠퍼 3-도어와 MINI 에이스맨이 유럽의 신차 안전도 평가 프로그램인 ‘유로 NCAP’에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다고 22일 밝혔다.

MINI 쿠퍼 3-도어와 MINI 에이스맨은 이번 유로 NCAP의 네 가지 평가 항목인 ▷성인 탑승객 보호 ▷어린이 탑승객 보호 ▷교통 약자(보행자, 자전거 운전자 등) 보호 ▷안전 보조 장치에서 전반적으로 탁월한 성적을 거두며 최상의 안전성을 입증했다.

MINI 쿠퍼 3-도어는 성인 탑승객 보호에서 두각을 나타냈다. 운전석과 조수석, 뒷좌석 모두 높은 수준의 안전도를 인정받았으며, 특히 측면 충돌 시 보호 평가에서 만점에 가까운 점수(15.8점/16점 만점)를 획득했다. 더불어 어린이 탑승객 보호 및 교통 약자 보호 영역에서도 우수한 평가를 받으며 최고 등급의 안전성을 입증하는데 큰 몫을 차지했다.

또한 MINI 쿠퍼 3-도어는 JCW까지 모든 라인업이 공통된 안전성을 인정받아 MINI의 안전 철학이 지속적으로 실현되고 있음을 증명했다.

MINI 에이스맨은 어린이 탑승객 보호에서 매우 높은 안전도를 기록했다. 특히 뒷좌석에 탑승한 어린이의 전방 및 측면 충돌 안전성 시험에서 만점(24점)을 얻은 데 이어, 유아용 카시트 장착 성능에서도 만점(12점)을 달성하며 탁월한 어린이 탑승객 안전성을 입증했다.

이에 더해 안전 보조 장치 시험 중 차선 이탈 방지 및 유지 시스템 역시 만점(3점)으로 우수한 성능을 인정받았으며, 성인 탑승객 보호 평가 중 측면 충돌 시 보호 성능에서도 15.5점(16점 만점)이라는 높은 점수를 얻으며 신뢰도 높은 안전성을 보여줬다.

두 모델에 공통 적용된 주행 안전 보조 시스템도 별 5개 획득에 기여했다. 전방 충돌 경고 및 자동 비상 제동(AEB) 기능은 차로를 변경하거나 회전하는 상황에서도 접근 차량은 물론 보행자, 모터사이클 및 자전거 이용자까지 끊임없이 감지해 충돌을 회피하며 높은 평가를 받았다.

이에 앞서 MINI 컨트리맨과 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 역시 유로 NCAP에서 별 5개를 획득한 바 있다.

한편, MINI는 동급 최고 수준의 안전성에 더해 매력적인 디자인과 역동적인 주행 성능으로 국내 프리미엄 소형차 부문을 석권하고 있다. 특히 MINI 쿠퍼 라인업은 2025년 1~8월까지 총 3152대의 판매 실적을 기록했다.