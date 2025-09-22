[헤럴드경제=양대근 기자] 제주항공(대표이사 김이배)이 지난 19일 국내 아웃도어 스타일 매거진 고아웃 코리아(GO OUT)와 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스 테렉스(ADIDAS TERREX)와 함께 새로운 래핑 항공기를 공개했다고 22일 밝혔다.

제주항공은 오는 26일부터 28일까지 3일간 진행하는 대규모 아웃도어 행사인 ‘고아웃 슈퍼하이킹 IN 제주’와 연계해 이번 래핑 항공기를 공개했으며, 래핑 항공기는 내년 9월 18일까지 운항할 예정이다.

제주항공은 3일간 정해진 22.8km 코스를 걸으며 제주의 숲과 오름을 체험하는 하이킹 이벤트인 ‘고아웃 슈퍼하이킹 IN 제주’ 행사에 맞춰 9월 26일 김포~제주 노선 101편에서 ▲행사 참가자 전용 카운터 운영 ▲기념품 증정 ▲기내 특별 이벤트 진행 ▲행사 맞춤 신규 기내 헤드레스트 커버 공개 등 참가자들에게 특별한 항공 여행 경험을 제공할 계획이다.

제주항공 관계자는 “이번 협력을 통해 제주의 아름다운 자연과 아웃도어 문화를 널리 알리는 계기가 되길 바란다”며 “고객들의 라이프스타일에 맞춰 차별화된 즐거움을 제공하는 항공사로 거듭날 것”이라고 말했다.

한편 제주항공은 고객들의 항공 여행 경험 다변화에 앞장서고 있다. 지난 8월 23일에는 국가유산청·국가유산진흥원과 함께 외국인을 대상으로 한국의 아름다움을 알리는 ‘K-Heritage 래핑 항공기’를 선보였으며, 취향 맞춤형 여행 프로그램인 ‘여행심화반’과 반려동물과 합리적으로 여행할 수 있는 펫 멤버십 등을 운영하며 항공 여행의 새로운 가치를 제시하고 있다는 평가다.