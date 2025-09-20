[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 건복지부가 주관한 ‘전국 치매안심센터 2주기 운영평가’에서 최우수 등급(A)을 획득해 보건복지부 장관상을 수상했다고 20밝혔다.

보건복지부는 전국 치매안심센터를 대상으로 치매관리 정책 수행 능력, 서비스 품질 등을 객관적으로 평가해 수상기관을 선정했다.

청송군치매안심센터는 치매 조기검진 체계화 및 고위험군 집중 관리, 무연고·독거 치매환자 맞춤형 사례관리 강화, 배회 예방을 위한 지역사회 연계망 구축, 치매보듬마을 조성사업을 통한 치매 친화적 환경 조성 다양한 사업을 내실 있게 추진해 높은 평가를 받았다.

특히 고령화 비율이 전국 평균보다 높은 지역적 특성을 반영해 선제적으로 치매 예방과 관리 사업을 확대해 왔다.

정기검진과 함께 ICT 기반 인지훈련 프로그램 도입, 배회감지기 보급, 치매안심가맹점 확대 운영 등 지역 실정에 맞는 정책을 꾸준히 이어온 것이 이번 성과로 이어졌다.

윤경희 청송군수는 “이번 운영평가에서 우수지자체로 선정된 것은 치매환자와 가족의 삶의 질 향상을 위해 전 직원이 노력한 결과”라며 “앞으로도 군민이 치매 걱정 없이 살아갈 수 있는 청송군을 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.