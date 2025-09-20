하루 약 1만t 물 공급 방류 보려 시민들 붐벼

[헤럴드경제=김현일 기자] 강원 강릉지역에 생활용수 공급을 위해 평창 도암댐이 24년 만에 방류를 시작했다.

20일 한국수력원자력 강릉수력발전소에 따르면 이날 오후 1시부터 도암댐은 비상 방류에 들어갔다. 이번 조치로 강릉시는 도암댐으로부터 하루 약 1만t의 물을 공급받는다.

이날 강릉 성산면 한국수력원자력 강릉수력발전소 인근에 있는 도암댐 방류구에는 비상 방류를 보기 위한 시민들로 붐비기도 했다.

도암댐이 방류를 하는 건 2001년 수질 문제로 중단된 이후 24년 만이다. 앞서 시는 가뭄 극복을 위해 지역사회 의견 수렴을 거쳐 지난 10일 도암댐 비상 방류수의 한시적 수용을 결정했다.

도수관로와 도암댐 용수의 수질 분석 결과 강릉지역 정수장에서 처리가 가능하다는 환경부 발표가 있었다. 아울러 중금속 등 38개 항목에 대한 시의 추가검사 결과 이상 없는 것으로 나타났다.

이날 오후 1시 기준 오봉저수지 저수율은 41.4%(평년 72.4%)로, 전날의 28.1%보다 13.3%포인트 올랐다.

오봉저수지 저수율 상승과 도암댐 방류로 극심한 가뭄에 시달렸던 강릉시민들은 당분간 숨통이 트일 전망이다. 다만 여전히 평년보다는 저수량이 턱없이 부족해 완전한 가뭄 해소는 어려울 전망이다.