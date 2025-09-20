[헤럴드경제=김성훈 기자] 경기도 부천에서 30대 여성 유튜버가 인터넷 생방송 중인 30대 남성을 흉기로 살해하려 한 일이 벌어졌다.

부천 원미경찰서는 살인미수 혐의로 30대 여성 A 씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 20일 밝혔다.

A 씨는 이날 오전 2시 50분께 경기 부천시 원미구 상가 건물 계단에서 인터넷 방송인(BJ) 30대 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

당시 B 씨가 방송 중이어서 A 씨가 욕설하는 음성과 흉기에 찔린 B 씨가 고통스러워하는 모습 등이 방송에 담겼으나, 범행 장면이 그대로 노출되지는 않은 것으로 전해졌다.

B 씨는 복부와 손 등을 다쳐 병원에서 치료받았으며 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

범행 직후 A 씨는 112에 자수했고, 경찰은 그의 자택에서 A 씨를 긴급체포했다.

A 씨는 “아는 사이인데 홧김에 그랬다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 범행 동기 등을 조사하고 있으며, 조만간 구속 영장을 신청할 예정이다.

경기도 부천은 최근 지하철 부천역 인근에 BJ들이 집결해 방송을 하면서 ‘BJ 성지’가 됐으며, 이로 인해 지역 이미지 추락 등의 문제를 겪고 있다.