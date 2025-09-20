[헤럴드경제=안대용 기자] 토요일인 20일 오전까지 전국 곳곳에 강한 비가 내리겠다. 대부분 지역은 오전에 비가 그치겠지만 강원 영서와 충북 북부, 경남 동부는 오후까지 이어지겠다.

경북 중·북부와 경북 남부 동해안은 밤까지, 강원 영동은 21일 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

이날 예상 강수량은 수도권은 경기 남부 10∼50㎜, 서울·인천과 경기 북부 5∼30㎜다.

강원 영서 중·남부와 영동(21일까지)은 20∼60㎜, 강원 남부 동해안은 많게는 80㎜ 이상 비가 내리겠다. 영서 북부에도 10∼40㎜가 예상된다.

이밖에 충청권(대전·세종·충남, 충북), 전라권(광주·전남, 전북), 경상권(대구·경북)에도 20∼60㎜의 비가 내리겠다.

서해 먼바다와 동해 중부·남부 북쪽 해상에는 차차 바람이 시속 25∼55㎞/h(초속 7∼15ｍ/h)로 매우 강하게 불고, 물결도 1.0∼3.5ｍ로 매우 높게 일겠다. 이에 따라 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

21일부터는 그 밖의 대부분 해상에서도 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일 것으로 보여 항해나 조업하는 선박은 주의가 필요하다.

이날 낮 최고기온은 21∼29도로 평년과 비슷하거나 다소 낮겠다.

서울, 부산, 대구, 광주, 대전 등은 23도까지 오르겠다. 다만 제주도와 경남권은 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 무덥겠다.

일요일인 21일은 전국이 가끔 구름 많겠고, 강원 영동은 대체로 흐리겠다. 제주도는 밤에 가끔 비가 내리겠다.

21일 아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 23∼29도로 예보됐다.