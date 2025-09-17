“지금은 그냥 야당인 게 죄인 시대”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 17일 같은 당 권성동 의원 구속과 관련해 “장기 집권을 위한 개헌으로 가기 위해 더불어민주당과 이재명 정권이 차근차근 밟아 가고 있는 야당 말살”이라고 주장했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 “지금은 그냥 야당인 것이 죄인 시대”라며 이같이 말했다.

앞서 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 전날 오후 억대의 불법 정치 자금을 받은 혐의를 받는 권 의원에 대해 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

이에 장 대표는 이재명 대통령이 더불어민주당 대표였던 시절 구속영장이 기각된 일을 두고 “그때는 야당 대표여서 위증 교사를 하고도 증거 인멸 우려가 없다고 면죄부가 발부되던 시대라면 지금은 야당인 것 자체가 죄”라며 “성실히 수사에 임했고 불체포특권까지 포기했던 야당의 전 원내대표에 대해 구속영장을 발부한 것은 결국 특검의 여론 몰이식 수사에 대해 법원이 협조한 꼴이 됐다”고 주장했다.

송언석 원내대표도 “한마디로 참담하다. 지금 국회 안에서는 국민의힘을 중심으로 사법부 독립을 지키기 위해 처절하게 투쟁하는 상황인데 오히려 사법부가 먼저 알아서 드러누운 상황이 전개돼 매우 안타깝다”며 “소설 창작하듯 사건을 만들어 내는 것 아닌지 걱정된다. 권 의원에 대한 기본적인 인권이 충분히 인정돼야 한다”고 말했다.

향후 대응 방안을 묻는 말에 장 대표는 “(여권이) 지금 내란특별재판부를 밀어붙인다 하고, 대법원장에게 사퇴하라 하고, 패스트트랙 재판을 통해 국민의힘을 완전히 해체시키려 하고, 이런 여론 몰이식 수사를 통해 국민의힘 의원들을 구속하고, 이런 모든 문제에 대해 어떻게 싸워 나가야 할지 보다 깊이 있는 고민을 하겠다”며 “그 시작으로 이번 주말 대구에서 당원들과 함께 강력하게 규탄하도록 하겠다”고 밝혔다. 국민의힘은 오는 21일 일요일 오후 2시 동대구역 광장에서 ‘야당 탄압·독재 정치 국민 규탄대회’를 열 계획이다.