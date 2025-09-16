모델 박성훈과 새 캠페인…빈티지 감성의 다채로운 컬러 조합

[헤럴드경제=전새날 기자] 세정그룹의 스마트 비즈니스 캐주얼 브랜드 트레몰로(TREMOLO)가 ‘2025 FW 컬렉션’을 출시하고, 브랜드 모델 박성훈과 함께한 신규 캠페인(사진)을 공개했다.

이번 컬렉션의 테마는 ‘데일리&컴포터블+스타일리시 라이프스타일’이다. 계절감을 살린 컬러와 소재, 패턴으로 감각적인 스타일링을 제안한다. 빈티지 무드를 담아낸 두 가지 콘셉트의 팔레트 ‘언페이딩 메모리(Unfading Memory)’와 ‘히스토리 바이 메일(History By Mail)’을 중심으로 완성했다.

‘언페이딩 메모리’는 모카 브라운을 중심으로 따뜻하고 차분한 무드를 담아냈다. ‘히스토리 바이 메일’은 ‘말차코어’ 트렌드에 맞춰 그린 컬러를 활용해 부드럽고 생기 있는 색 조합을 구현했다. 화보 속 박성훈은 스웨이드, 울, 코듀로이 등 고급스러운 소재의 재킷과 점퍼로 가을 스타일링을 완성했다.

세정 트레몰로 관계자는 “성큼 다가온 가을을 맞아 다채로운 컬러와 소재, 패턴을 활용해 부드럽고 따뜻한 빈티지 무드가 돋보이는 컬렉션을 준비했다”며 “계절과 어울리는 컬러를 조화롭게 매치한 이번 시즌 스타일링을 참고해 편안하면서도 트렌디한 가을 룩을 연출하길 바란다”고 전했다.