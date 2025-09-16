감전 등 안전사고 사전 예방

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 가을철 태풍으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 송천동·수유1동·수유3동 정비구역 내 보도상 전기·통신선과 전신주에 대한 특별 안전점검을 실시한다고 밝혔다.

이번 점검은 9월 30일까지 진행되며 강북구·한국전력·통신사업자가 합동점검반을 꾸려 추진한다.

점검 대상은 가공 전기·통신선 및 전신주로, 태풍 등 기상 악화 시 발생할 수 있는 감전사고와 낙선 피해 예방에 중점을 두고 있다.

주요 점검 사항은 ▷노후 공중선 끊어짐·벗겨짐 여부 확인 ▷전선 끊어짐·늘어짐으로 인한 차량·보행 안전방해 요소 제거 ▷전선 과적으로 인한 전신주 기울어짐 복구 등이다.

구는 점검 결과를 토대로 신속한 정비를 추진하고 서울시에 결과를 제출할 예정이다. 이번 조치를 통해 주민 안전을 강화하고 쾌적한 보행 환경을 조성할 것으로 기대된다.

이순희 강북구청장은 “가을철 태풍은 예기치 못한 큰 피해를 일으킬 수 있는 만큼 사전 예방과 점검이 무엇보다 중요하다”며 “주민들이 안심하고 생활할 수 있도록 안전관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.