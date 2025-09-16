[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 지역의 대표 특산품인 청송백자가 오는 10월 10일까지 온라인 쇼핑몰에서 ‘보자기 무료 포장 및 25만 원 이상 구매 시 사은품 증정 이벤트’를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 추석 명절을 맞아 소중한 가족과 지인에게 뜻깊은 선물을 준비할 수 있도록 마련됐다.

행사기간 동안 세트 제품 7종에 한해 보자기 무료 포장 서비스가 제공되며 25만원 이상 구매 고객에게는 2만 5000원 상당의 청송백자 전통 주병 마그넷이 증정된다.

보자기 포장 대상은 선문커피잔, 유채고족완, 청채통형머그잔, 반상기, 물잔, 찜기 등 선물용으로 알맞은 7종의 세트 상품으로, 실용성과 고급스러움을 갖춘 대표 품목들이다.

사은품은 구매 금액 25만원 이상 시 1회 구매당 1개가 제공된다.

청송백자는 조선 후기 4대 지방요의 하나로, 청송도석을 곱게 빻아 빚어낸 도자기다.

가볍고 청아한 울림, 눈처럼 순백의 색감이 특징이며 정갈하고 단아한 아름다움으로 오랫동안 사랑 받아왔다.

오늘날에도 모든 제품이 장인의 손길로 빚어지는 전통 핸드메이드 도자기로, 한 점마다 정성과 품격이 담겨 있다.

(재)청송문화관광재단 윤경희(청송군수) 이사장은 “추석을 맞아 장인의 손길로 빚어진 청송백자가 더욱 뜻깊은 선물이 되기를 바란다”며 “이번 행사를 계기로 청송백자가 대한민국을 대표하는 고급 선물 브랜드로 자리매김하기를 기대한다”고 말했다.