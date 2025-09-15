삼성·LG전자 등 ‘언더밸류’ 수법 주장 정식고발 안 했지만 세관당국에 내용 알려 “미 철강 품목관세 만들며 데이터 입력 중복 가능성도”

[헤럴드경제=도현정 기자]관세 협정으로 기존 무역 질서가 재편되는 가운데, 미국의 생활가전 업체 월풀이 미국에 수입되는 한국·중국산 세탁기 등 외국산 제품들이 가격을 실제보다 낮춰 기입해 관세를 회피하고 있다고 주장했다.

14일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 월풀은 한국의 삼성전자와 LG전자, ‘GE어플라이언시즈’의 모회사인 중국 하이얼 등의 업체에 대해 ‘언더밸류’(실제 가격보다 낮은 금액을 서류에 기입하는 것) 수법으로 관세를 회피하고 있다고 밝혔다. 월풀은 수입 서류들로부터 생성된 연방정부의 데이터를 분석해, 지난 6월부터 미국에 수입되는 가전제품들의 세관 신고 가격이 급락했다고 지적했다.

월풀이 제시한 데이터에 따르면 중국산 음식물 쓰레기 처리기의 평균 수입신고 가격은 지난 1∼5월에는 평균 21달러였으나 6월에는 9달러로 떨어지고 7월에는 8달러에도 못 미쳤다. 태국산 가스레인지의 평균 가격은 6월 이후 절반 미만인 175달러가 됐고, 한국산 세탁기는 평균 가격이 838달러에서 그 11분의 1 수준인 73달러로 떨어졌다.

월풀은 수입신고 가격은 떨어졌음에도, 해당 제품들의 소비자 판매 가격은 크게 변동이 없었다는 점을 ‘관세 다운사이징’의 근거로 들었다. 이 제품들에는 13∼60%의 수입관세율이 적용된다. 월풀은 이 같은 의혹을 정식 고발은 하지 않았지만, 세관국경보호국(CBP) 등 정부에도 알렸다고 전했다.

WSJ는 이 같은 의혹에 대해 삼성전자 측은 언급을 사양했고, LG전자 측은 모든 미국 법률과 규제를 준수한다는 방침이 확고하다고 설명했다 전했다. GE 어플라이언시즈는 “관세 법규를 진지하게 준수하고 있다”며, 월풀의 주장은 부정확하다고 WSJ에 말했다. 이어 GE 어플라이언시즈는 “우리는 경쟁의 가치를 인정하고 경쟁이 미국 소비자들에게 유익하다고 믿지만, 월풀의 이번 공격은 자신들의 실적이 뒤처지는 데 따른 분풀이처럼 보인다”고 첨언하기도 했다.

GE어플라이언시즈의 지적처럼, 월풀은 지속적인 실적 부진을 겪고 있다. 월풀의 주 무대인 미국은 세탁기 시장만 해도 그 규모가 올해 67억6000만 달러로 추정된다. 오는 2030년에는 76억1000만 달러까지도 성장할 것이란 전망이 나온다. 시장규모의 지속적인 성장에도 불구하고, 그 점유율은 LG전자와 삼성전자가 40%를 차지할 정도로 월풀에 불리한 구조가 됐다. 월풀은 수요 부진으로 인해 올해 주가가 20% 하락하기도 했다.

월풀은 미국에 판매하기 위해 생산하는 제품 중 80%를 미국에서 생산하고 있고, 앞으로 미국 내 생산량을 더 늘릴 방침이다. 삼성전자와 LG전자는 트럼프 1기 당시에 미국에 세탁기 제조 공장을 연 바 있다.

월풀의 ‘관세 다운사이징’ 주장에 대해 WSJ은 데이터 입력 오류 가능성을 제시하기도 했다. 지난 6월에 트럼프 행정부가 철강에 품목관세를 새로 매기면서 신고가 복잡해졌고, 이 탓에 일부 세관업무 중개업체들이 제품 수량을 중복해 세어서 마치 수입 수량은 치솟고 대당 가격은 폭락한 것처럼 보일 수 있다는 것이다.