[헤럴드경제=장연주 기자] 개그맨 박명수가 이재명 정부가 추진하는 ‘주4.5일제’에 대해 기업의 생산성 저하를 우려하는 목소리를 내자 각종 소셜미디어(SNS)에서 누리꾼들 간에 갑론을박이 벌어지고 있다.

15일 방송가에 따르면, 박명수는 지난 12일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에서 방송인 전민기와 함께 주4.5일제에 대해 소신 발언을 했다.

전민기는 주4.5일제에 대해 “21년 만에 금요일 점심 퇴근을 할 수도 있다”며 “국민의 61%가 찬성하지만 반대 측에서는 임금 삭감과 노동 생산성 한계를 지적한다”고 말했다.

그러자 박명수는 “주6일제 시절 토요일 오후 12시에 끝나면 집에 가서 밥 먹지 않았나. 그렇게 했기 때문에 지금 이렇게 사는 게 아닌가 싶다”며 “열심히 살았기 때문에 지금이 있는 것”이라고 말했다.

박명수는 이어 주4.5일제에 대해 “인구도 없는데 이것(노동시간)까지 줄이면 어떡하냐”며 “허비하는 시간이 많다는데 허비를 안하면 된다”고 지적했다.

특히 박명수는 “나는 프리랜서라 추석에도 일한다. 시대 흐름에 맞춰가는 것도 나쁘지 않지만, 그래도 기업들의 입장도 있다”며 “이런 건 충분한 논의가 필요하다. 경기도 좋지 않은 상황에서 기업이 살아야 우리도 산다”고 덧붙였다.

하지만 이 같은 박명수의 발언이 알려지자 박명수의 SNS에는 주4.5일제를 두고 찬반 댓글이 수십건 이어졌다. 일반 직장생활을 해보지도 않은 연예인이 기업 입장에서 발언한다는 지적이다.

한 네티즌은 ‘추석에도 일한다’는 박명수의 발언을 비판하면서 “추석 며칠 일하면 얼마 받나. (연예인은) 한달에 수천 수억 벌고 몇 달씩 쉴 수도 있다. 일반 직장생활은 해보지도 않은 사람이 무슨 권리로 4.5일제에 대해 그렇게 말을 하나”고 말했다.

또 다른 네티즌은 “중노동 해본거라곤 무한도전에서 고생한 게 전부인 연예인이라 하나만 알고 둘은 모르는건가”라며 “기업은 노동자를 덜 고용하고 일을 더 많이 시키려고만 한다. 그런 기업 입장만 생각하다 만들어진 게 지금의 현실”이라고 비판했다.

반면, “직원들이 열심히 일하고 성과를 내서 회사가 잘 돼야 나도 월급 받고, 보너스 받는거 아닌가”라며 “주52시간으로 이미 성장동력이 많이 떨어졌는데, 더 줄이는 건 안된다”며 박명수 발언에 동의하는 의견도 나왔다.

한편, 이재명 대통령이 대선 공약으로 채택한 ‘임금 삭감 없는 주4.5일제’는 일부 공공부문에서 도입을 추진하며 급물살을 타고 있다.

근로자 측과 사용자 측의 여론도 팽팽하게 엇갈리고 있다.

올 2월 한국리서치의 여론조사 결과, 응답자의 61%가 주4.5일제 도입에 찬성했지만 응답자의 60%는 급여 수준이 유지돼야 한다고 답했다.

또 올 6월 한국경영자총협회가 전국 대학 경영·경제학과 교수 103명을 상대로 진행한 설문조사 결과, 교수들은 기업 경쟁력에 가장 큰 부작용을 미칠 것으로 보이는 이재명 정부의 추진 법안(복수응답)으로 ‘근로시간 단축’(31.1%)을 1위로 꼽기도 했다.