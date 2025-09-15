[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 15일 당대변인 4명과 미디어대변인 5명 등 신임 대변인단을 구성했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 부산 수영구 부산시당에서 열린 최고위원회의가 끝난 후 기자들과 만나 “비공개 사전 회의를 거쳐 대변인 임명안에 대한 협의를 진행했다”고 밝혔다.

당대변인으로는 ▷김효은 전 경기 오산시 당협위원장 ▷손범규 인천 남동구갑 당협위원장 ▷이충형 전 중앙선거대책위원회 대변인 ▷조용술 경기 고양시을 당협위원장 등 4명이 임명됐다.

미디어대변인으로는 ▷김기흥 인천시 연수구을 당협위원장 ▷박민영 전 대변인 ▷손수조 정책연구원 리더스 대표 ▷이재능 전 부대변인 ▷이준우 미디어특별위원회 위원 등 5명이 임명됐다.

신임 대변인단, 특히 미디어대변인 임명을 두고 장동혁 대표가 언급한 ‘패널 인증제’ 시행 차원이라는 해석이 나온다.

박 수석대변인은 “방송과 함께 미디어 노출이 많은 대변인(미디어대변인)은 상근하기보다는 방송과 라디오 등 미디어에 집중적으로 투입해 당 입장을 신속하게 전달하려는 취지”라며 “당대변인 4명은 상근하면서 당 입장을 논평을 통해 전달되도록 할 것”이라고 했다.