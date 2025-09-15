[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 회사의 지속가능경영에 함께 공감하고 실천할 수 있는 ‘으쓱(ESG)투게더 기부챌린지’를 10월 31일까지 실시한다고 15일 밝혔다.

으쓱(ESG)투게더 기부챌린지는 대우건설 임직원, 대우에스티, 푸르웰 등의 자회사와 7개의 최우수 협력회사 임직원, 과천 푸르지오 벨라르테 입주민도 참가한다.

이번 행사는 휴대폰 어플로 참가자들의 걸음수를 집계해 일정 목표 걸음 수를 달성하면 기부를 진행하는 프로그램이다. 어플을 활용하기 때문에 시간과 장소 제약 없이 많은 참가자의 자연스러운 참여가 가능하다. 대우건설은 지난 4월에도 국내외 임직원들이 참여하는 첫번째 ‘함께으쓱(ESG) 걷기챌린지’를 진행한 바 있다.

대우건설 관계자는 “지난번 진행된 ‘함께으쓱(ESG) 기부챌린지’가 성황리에 마무리돼 참가 대상과 목표 걸음 수를 확대해 ‘으쓱(ESG) 투게더 기부챌린지’를 진행하게 됐다”며 “이번 행사에는 대우건설 임직원을 비롯해 자회사, 협력사, 입주민이 함께 참여해 ‘하나의 대우 가족’으로서 단합된 모습을 보여줄 것”이라고 밝혔다.

한편 대우건설은 지난 2월 대우건설은 환경·사회·지배구조 분야에서 성과를 창출하고, 지속경영이 가능한 기업으로 한 단계 더 발돋움하기 위해 으쓱(ESG)워킹그룹 발대식을 진행했다. 그 일환으로 임직원이 직접 참여하는 ‘헌혈 캠페인’을 통해 기업의 사회적 책임을 실천했다.