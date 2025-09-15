네이버-컬리 세일…혜택으로 단골 확보 공략 100원딜·‘컬리N마트에서 한달살기’ 이벤트 등

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버는 컬리와 손잡고 ‘컬리N마트 그랜드 오프닝 위크’ 대규모 프로모션을 시작한다고 15일 밝혔다.

컬리N마트는 지난 4일 네이버플러스 스토어에 도입된 온라인 프리미엄 장보기 서비스다. 해당 서비스를 이용하면 네이버 인기 상품과 컬리의 프리미엄 신선식품을 새벽배송으로 다음날 아침까지 받을 수 있다.

네이버에 따르면 컬리N마트는 출시 일주일 만에 새벽배송과 다양한 상품을 기반으로 빠르게 시장에 자리 잡고 있다. 이에 따라 100원딜, 반값 특가, 포인트 적립 등 혜택을 제공해 단골을 확보하겠단 방침이다.

네이버는 컬리N마트 첫 구매 고객에게 3000원 웰컴 쿠폰을 제공할 예정이다. 또한 반복 구매하는 장보기 특성을 반영해 이날부터 다음달 31일까지 ‘컬리N마트에서 한달살기’ 이벤트를 진행한다. 한달살기 이벤트 참여를 신청한 재구매 고객은 네이버페이 포인트를 추가 적립할 수 있다. 구체적인 적립 금액은 2회차 1000원, 3~4회차 2000원, 5회차 누적 최대 8000원이다.

아울러 오는 28일까지 매일 오후 12시, 2시, 4시에 컬리N마트의 인기 상품을 특가로 판매한다. 먼저 정오에는 컬리 대표 인기 품목인 ‘KF365 1+등급 무항생제 특란 20구’를 100원딜로 매일 1000개 한정 수량 판매한다.

오후 2시에는 컬리N마트로 입점을 확대하는 네이버 스마트스토어 인기 상품 2가지를 매일 50% 할인한다. 대표 상품은 인천에서 시작해 전국 맛집이 된 ‘송쭈집’의 주꾸미 볶음 밀키트, 네이버 블로그에서 입소문을 타고 성장한 ‘사과떡볶이’, 간편하게 조리할 수 있는 ‘가시제거연구소’의 생선가스와 삼치구이 등이다.

오후 4시에는 화장지, 물티슈를 1+1 혜택으로 제공한다. 컬리의 자체 브랜드(PB) ‘컬리온리’의 대표 상품인 ‘전주 베테랑 칼국수’, ‘미크 클레버 대구 막창’도 반값 특가로 판매한다.

이와 함께 네이버는 ‘KF365 에어프라이어용 미니 돈가스’, ‘이연복의 목란 짬뽕’ 등 컬리 인기 식품과 ‘KS365 2겹 천연펄프 키친타월’, ‘2080 클래식 치약’ 등 생필품을 최대 43% 할인하는 특가전을 오는 29일까지 진행할 계획이다.

김평송 네이버 E-KAM1 사업 리더는 “컬리N마트는 아직 오픈 초기이지만, 안정적인 새벽배송과 다양한 상품 구색 덕분에 장보기 단골들 사이에서 빠르게 입소문이 퍼지고 있다”며 “앞으로도 장보기에 최적화된 상품 라인업과 합리적인 구성으로, 사용자들이 매일 믿고 신선한 상품을 구매할 수 있는 서비스로 만들어가겠다”고 말했다.