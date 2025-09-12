[헤럴드경제=민성기 기자]가수 김종국이 결혼식 하객 명단을 공개했다.

채널 ‘김종국 GYM JONG KOOK’에는 지난 11일 ‘호랑이 장가 가는 날 (Feat. 런닝맨, 용띠클럽, 조나단, 강훈, 주우재, 서장훈, 쇼리 외)’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

김종국은 “결혼을 축하해 주신 많은 분들께 감사드린다. 여러 사정으로 조용히 식을 치르느라 많은 이야기를 전하지 못해 죄송하다. 이해해 주신 분들께 감사드린다”고 인사했다.

지인들에게 결혼 소식을 전하는 장면이 공개됐다. 갑작스러운 발표에 ‘속도위반이냐’고 묻자 “결정을 한 지 얼마 안 됐다. 급하게 하게 됐지만 속도위반은 아니다. 내 나이에 속도위반이면 복이다. 어머니가 ‘미우새’에 안 나온 이유도 결혼 준비 때문이었다”고 말했다.

혼식에 초대한 하객은 ‘런닝맨’ 멤버들인 유재석·지석진·하하·송지효·양세찬·최형인PD와 ‘용띠클럽’인 차태현·장혁·홍경민, 주우재·강훈·서장훈·조나단·쇼리 등이다. 이외에도 변호사·스타일리스트·매니저·마선호를 비롯한 같이 운동하는 멤버 등만 불렀다.

김종국과 각별한 친분을 가진 ‘런닝맨’ 원년 멤버 이광수가 하객 명단에서 빠진 점이 눈길을 끌었다.

이에 대해 한 관계자는 마이데일리에 “이광수는 당시 베트남에서 영화 ‘러브 바리스타’ 프로모션 일정을 하고 있었고 해당 프로모션 일정이 결정된 이후 결혼 소식을 접했다”고 설명했다.

김종국은 지난 5일 서울 강남의 한 호텔에서 비연예인 여성과 결혼식을 올리며 새로운 시작을 알렸다.