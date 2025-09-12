[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 설립한 연예기획사 TOI엔터테인먼트(TOI)가 대중문화예술기획업자 등록 신청을 마쳤다. 앞서 옥주현은 기획사를 등록하지 않은 채 운영한 사실이 알려져 논란이 일었다 .

옥주현은 자신의 소속사인 TOI엔터테인먼트를 통해 “보완절차를 밟아 지난 10일 TOI엔터테인먼트의 대중문화예술기획업 등록신청을 마쳤다. 현재 등록을 기다리고 있는 상태”라고 12일 밝혔다.

대중문화예술산업발전법 제26조는 연예기획사 등 대중문화예술기획업을 운영하기 위해서는 등록 절차가 필요하다고 규정하고 있다. 이를 위반해 영업할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

TOI는 2022년 4월 경 1인 기획사로 설립됐으나, 최근까지도 한국콘텐츠진흥원 대중문화예술종합정보시스템에 회사 정보가 등록돼 있지 않았다.

옥주현은 “대중문화예술기획업등록을 진행하는 과정에서 당시 행정절차에 대한 무지로 인해 일부 절차의 누락이 발생해 등록을 제때 완료하지 못한 불찰이 있었다”며 “이는 저의 미숙함에서 비롯된 일로, 어떠한 변명도 할 수 없는 부분”이라고 고개를 숙였다.

그러면서 “이후 유사한 불상사가 발생하지 않도록 향후 모든 절차는 전문가의 도움을 받 아 빈틈없이 처리하겠다”며 “

이번 일을 계기로 앞으로 관련 규정과 절차를 보다 철저히 준수하고, 더욱 성 실하고 투명한 자세로 활동하겠다“고 덧붙였다.

TOI에는 현재 옥주현과 뮤지컬 배우 이지혜 등이 소속돼 있다.